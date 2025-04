Final do Parazão 2025: Veja as possíveis datas, local e onde assistir a decisão do Campeonato

A grande final do Campeonato Paraense 2025 está definida e teremos RexPa na disputa! O torneio que agita o futebol paraense chega à sua decisão com dois confrontos eletrizantes entre os maiores clubes do Estado. Confira as informações sobre datas, local e onde assistir à final do Parazão 2025.

Quando será a final do Parazão 2025?

Os jogos da final serão disputados em duas partidas e estão previstas para serem realizadas nas seguintes datas:

Ida: 6. 7 ou 8 de maio de 2025

Volta: 12, 13 ou 14 de maio de 2025

Que horas será a final do Parazão 2025?

As partidas da final do Parazão 2025 terão início às 20h (horário de Brasília).

Onde será a final do Parazão 2025?

Os dois confrontos da final serão realizados no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, em Belém. O local, que passou por reformas recentes, promete receber um grande público para a decisão.

Onde assistir a final do Parazão 2025?

Os torcedores que não puderem comparecer ao Estádio, poderão acompanhar a decisão ao vivo pela TV Cultura, emissora responsável pela transmissão oficial do Parazão 2025.