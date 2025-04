No sufoco, Remo vence a Tuna e avança à final do Parazão: vai ter Re-Pa!

Na noite desta quarta-feira (2), em partida realizada no Mangueirão, o Remo venceu o clássico contra a Tuna por 2 a 1 e se classificou para a final do Parazão 2025. Os gols do Leão foram marcados por Caio Vinícius e Janderson. Já o tento da Tuna Luso teve a assinatura de Wesley. Agora, nas finais do estadual, o Leão irá enfrentar o Paysandu. Os jogos serão nos dias sete e 14 de maio.

PRIMEIRO TEMPO

Aos 16 minutos, Caio Vinicius, aproveitou rebote oferecido pela defesa tunante e de fora da área, o volante azulino mandou um chute forte para abrir o placar. Remo 1x0 Tuna Luso.

A resposta da Tuna não demorou a sair. Aos 20 minutos, o lateral-esquerdo Wesley, também em chute de fora da área, empatou a partida. Remo 1x1 Tuna Luso.

Aos 25 minutos, quase o segundo do Leão. Em cobrança de falta, Alan Rodriguez bateu bonito na bola, que explodiu no travessão. No rebote, Pedro Rocha, sozinho e com o gol aberto, cabeceou para fora.

Após este lance, a Tuna cresceu na partida e aumentou seu volume de jogo. Em uma das oportunidades criadas, Tiago Bagagem chutou forte de fora da área e a bola bateu na trave, assustando o goleiro Marcelo Rangel.

Na reta final da primeira etapa, o Leão voltou a ditar o ritmo de jogo. Aos 38 minutos, Janderson, após cruzamento Alan Rodriguez e desvio da zaga cruzmaltina, completou para as redes. Remo 2x1 Tuna Luso.

SEGUNDO TEMPO

Atrás do placar, procurando reverter o prejuízo, o técnico da Tuna, Ignácio Neto, colocou em campo um time mais ofensivo na volta do intervalo. Destaque tunante no campeonato, o atacante Gabriel Furtado entrou o lugar de Edgo.

Aos cinco minutos da etapa derradeira, Tiago Bagagem, que no primeiro tempo acertou trave, mandou mais uma bomba de fora da área e obrigou o goleiro Marcelo Rangel a fazer uma grande defesa.

Aos 20 minutos, agora com Wesley, a Tuna assustou mais uma vez. O lateral-esquerdo, que marcou no primeiro tempo, mandou de fora da área. A bola passou rente à trave azulina.

Completamente envolvido na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista recorreu ao banco de reservas. De uma só vez, com o objetivo de mudar o cenário da partida, promoveu três mudanças. Adaílton no lugar de Pedro Rocha, Marcelinho na vaga de Kadu, que já tinha amarelo, e Pedro Castro substituiu Dodô.

As mudanças surtiram efeito. Aos 33 minutos, o Remo quase marcou o terceiro em um contra-ataque fulminante. Em velocidade, Adaílton recebeu passe em profundidade e da entrada da área, mandou no travessão.

Com o final de jogo de se aproximando, a equipe azulina tentou prender a bola no campo de ataque, enquanto a Águia Guerreira do Souza tinha pressa. Apesar das investidas perigosas da Tuna, a partida terminou mesmo 2 a 1 para o Leão.

FICHA TÉCNICA

Remo 2x1 Tuna Luso - Semifinal do Parazão 2025

Data: 02/04/2025

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (CBF)

Assistentes: Ederson Brito e Acácio Menezes (CBF)

Quarto árbitro: Klever Lobo (CBF)

VAR: Alexandre Expedito

Gols: Caio Vinícius e Janderson (Remo); Wesley (Tuna Luso)

Cartão amarelo: Kadu, Caio Vinícius e Alan Rodriguez (Remo); Kauê e Lucas Paranhos (Tuna Luso)

Remo: Marcelo Rangel; Kadu (Marcelinho), Reynaldo, Klaus e Alan Rodriguez, Caio Vinícius; Jaderson, Dodô (Pedro Castro) e Janderson (Maxwell); Pedro Rocha (Adaílton) e Ytalo (Felipe Vizeu). Técnico: Daniel Paulista

Tuna Luso: Lucão; George (Pedrinho), Dedé, Bruno Miranda e Wesley; Kauê, Tiago Bagagem (Bruno Menezes) e Feijão (Lucas Paranhos); Jayme, Edgo (Gabriel Furtado) e Ronaldy (Michel Potiguar). Técnico: Ignácio Neto