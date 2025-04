Papão avança e Parazão só acaba em maio; Remo contra a Tuna em embaraços e compensações

Papão avança e Parazão só acaba em maio

A classificação do Paysandu para a decisão do título determina que o Parazão só termina em maio. É que o time bicolor não tem mais datas disponíveis em abril.

Na vitória sobre o Águia (3 x 1), o Papão alternou momentos em que empolgou, momentos em preocupou e até momentos em que irritou a torcida. Mas tirou proveito do pecados do adversário e avançou não só às finais do campeonato estadual como também à próxima Copa do Brasil. O time bicolor cumpriu a sua obrigação! Agora, vai para duas viradas de chave. Sexta-feira tem Serie B contra o Athletico Paranaense e quarta tem Copa Verde contra o Goiás, os dois jogos em Belém.

Remo x Tuna: embaraços e compensações

Superior à Tuna em todos os aspectos, o Remo tem contra si os embaraços da adaptação a um novo modelo de jogo. A compensação para os azulinos está na atenção, no esforço físico e no esmero técnico. A Tuna vai tratar de compensar as suas limitações com superação, se agigantando em tudo para avançar à decisão do campeonato.

O Remo leva a classificação se tiver boa performance. A chance da Tuna está na capacidade de provocar e aproveitar erros dos azulinos. Esse cenário deixa o jogo de hoje aberto a todas as possibilidades, mas com inegável favoritismo do Leão Azul.

BAIXINHAS

* A Tuna tomou 15 e fez 15 gols em nove jogos no Parazão. É um time arrojado e vulnerável. O Remo tem a maior artilharia do campeonato, com 19 gols, e tomou apenas quatro. Esses números bastam para justificar a melhor credencial do Leão Azul no confronto.

* Zagueiro Reynaldo sendo escalado no Remo mais pelo potencial do que pelo rendimento atual. Daniel Paulista está apostando no rápido crescimento do zagueiro, que está abaixo do que é capaz. Reynaldo, 28 anos, tem no currículo Juventude, Cruzeiro, Coritiba, Goiás e Vitória.

* Paranhos, meia que passou apagado pelo Paysandu em 2023, vem sendo muito útil à Tuna. Ele tem 12 jogos e um gol com a camisa cruzmaltina, sempre muito aplicado às funções táticas. No Paysandu apenas um jogo, apesar de muito elogiado por Hélio dos Anjos.

* Centro de Treinamentos virou prioridade no Remo e no Paysandu, em obras que podem ser agilizadas nos próximos meses. O Papão mobiliza torcedores por doações. O Leão encanta o mercado com maquete apresentada na segunda-feira e busca parcerias.

* A morte do ex-jogador Thiago Marabá (Águia e Remo), na última segunda-feira, em Marabá, aumenta a estatística de acidentes fatais com motos no Pará. Gil Cametá e Lucas Caroço também perderam a vida usando motocicleta. Lukinhas teve a carreira interrompida.

* Não por acaso, os grandes clubes do mundo não abrem mão de uma cláusula contratual proibindo atletas de usar moto, pilotando ou de carona. Na nossa região, a moto é alternativa padrão de transporte para jogadores que não podem ter carro.

* Armando Bracalli, que foi goleiro e técnico do Remo e técnico do Paysandu, está internado na Beneficente Portuguesa, recuperando-se de pneumonia, amparado por velhos amigos. Mais informações com Guilherme Salzer: 99296-7837.