Relâmpago no Paysandu: Goleiro faz só dois jogos e já acerta com rival da Série B

O Paysandu anunciou, nesta quarta-feira (2), a rescisão de contrato do goleiro Alisson. O clube paraense recebeu uma compensação financeira pela saída em definitivo do jogador, que retorna ao Criciúma menos de cinco meses depois de sua chegada ao Papão.

Contratado no fim de 2024, Alisson disputou apenas duas partidas com a camisa bicolor. Antes de acertar com o Paysandu, o goleiro passou quatro anos no Criciúma, onde atuou em 35 jogos, a maioria como reserva. Seu contrato com o time catarinense havia se encerrado no fim do ano passado, o que possibilitou sua ida para o futebol paraense. Agora, ele está de volta ao clube onde construiu maior parte da carreira.

Em nota oficial, o Paysandu agradeceu pelos serviços prestados pelo jogador, sem dar mais detalhes sobre a negociação. O Criciúma ainda não se manifestou oficialmente sobre a chegada do goleiro.