Ex-Remo, goleiro Weverton volta a Belém para defender a Seleção Brasileira em treinos

O goleiro Weverton, titular do Palmeiras há sete temporadas, está de volta a Belém, mas desta vez com uma missão diferente. Agora defendendo as cores da Seleção Brasileira, o arqueiro está na capital paraense para participar de uma série de treinos com a equipe comandada por Dorival Júnior, em preparação para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A cidade, no entanto, não é estranha para Weverton. Em 2007, ainda no início de sua carreira, ele vestiu a camisa do Clube do Remo, um dos gigantes do futebol paraense. Na época, o jovem goleiro deu os primeiros passos em sua trajetória profissional, que o levaria a conquistar títulos importantes, como o ouro olímpico em 2016 e duas Libertadores pelo Palmeiras.

Weverton esteve no Remo em 2007 (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Weverton chegou ao Remo em um momento de reconstrução do clube. Embora sua passagem pelo Leão tenha sido breve - apenas uma partida disputada -, ele rapidamente demonstrou potencial. Após deixar Belém, sua carreira tomou um rumo ascendente, passando por clubes como Oeste-SP, América-RN, e ganhando notoriedade no Athletico Paranaense, onde se consolidou como um dos melhores goleiros do país.

Hoje, aos 36 anos, ele é uma referência de liderança e regularidade, características que o tornaram peça-chave no elenco estrelado do Palmeiras e na Seleção Brasileira.