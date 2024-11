Raio-X: último rival do Paysandu em 2024, Vila Nova-GO possui baixo desempenho como visitante

O Paysandu vai disputar a última partida da Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (24/11), contra o Vila Nova-GO, em casa, no Mangueirão, antes de encerrar de vez a temporada 2024. Além do auxílio da torcida bicolor que deve comparecer “em peso” para o jogo em casa, números apontam que o Papão possui vantagem em cima do rival goiano.

Isso porque o Vila Nova é um dos piores visitantes da Série B e nos 18 jogos que disputou fora de casa venceu somente três, tendo empatado outros três e sendo derrotado 12 vezes. Estes números tornaram o time o quarto pior visitante da Segundona, atrás somente de Ponte Preta, Guarani e Brusque.

Além do desempenho ruim fora de casa, outros números são desfavoráveis para o Tigre ao longo da disputa. O time foi o quarto que mais sofreu gols na Série B, com 52 bolas passando pelo gol Colorado, além de ter passado somente 10 jogos sem sofrer gols de rivais.

Retrospectos

Esta não será a primeira vez que Paysandu e Vila Nova se enfrentam em momentos importantes nesta temporada. A primeira partida entre os times foi na decisão da Copa Verde, em maio deste ano, na oportunidade o Papão garantiu o título da competição regional goleando o rival em 6 a 0 na partida de ida, e 4 a 0 na volta.

Já na Série B, os times se reencontraram na 19ª rodada da competição e empataram por 2 a 2 na casa do Vila.

O Papão recebe o Vila Nova a partir das 16h de domingo, no Mangueirão. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, em Oliberal.com.