Titular do Paysandu, Matheus Nogueira explica discussão com Esli García e fala sobre renovação

A temporada do Paysandu termina oficialmente no próximo domingo (24), no duelo contra o Vila Nova-GO, válido pela 38ª rodada da Série B. Antes da partida, o goleiro titular do Papão, Matheus Nogueira, concedeu uma entrevista à Rádio Liberal+ na manhã desta quinta-feira (21). Entre os temas abordados, o jogador comentou sobre a repercussão da discussão que teve com o atacante Esli García durante a derrota para o Sport-PE na Curuzu.

Segundo Nogueira, não houve uma briga, mas sim uma cobrança em relação a um lance em que o atacante poderia ter deixado a bola para outro jogador finalizar. O goleiro destacou que mantém uma ótima relação com Esli e enfatizou a importância do venezuelano para o time.

"Não xinguei, não briguei. É porque, como sou bem mais alto que ele, pareceu que eu ia bater nele", disse Matheus. "Eu gosto muito dele, ele é resenha. Fui cobrar mesmo. Tínhamos dois batedores, que eram o Robinho e o Netinho. A gente sabe que ele quer sempre ajudar e ajudou muito este ano, principalmente nessa reta final. Mas, naquele momento, tínhamos jogadores em melhores condições para bater. Eu disse que não era para ele ter batido. Só fui cobrar, mas a galera acabou repercutindo de forma exagerada", explicou o goleiro.

VEJA MAIS



O jogador também pontuou que, na ocasião, estava estressado com o resultado do jogo, mas reiterou que não houve nada além de uma cobrança em campo. O episódio foi abordado também pelo técnico Márcio Fernandes, que perguntou ao goleiro se ele estava bem mentalmente antes de recolocá-lo como titular.

"Para voltar [a ser titular], o Márcio perguntou se eu estava com a cabeça boa, por causa do que aconteceu com o Esli. Foi algo muito banal, nada a ver com tudo o que repercutiu por aí", ressaltou Matheus.

Perda da titularidade

Ainda na entrevista, Matheus Nogueira comentou sobre ter perdido a titularidade na Série B para Diogo Silva. No início da temporada, o então treinador Hélio dos Anjos havia definido que os dois goleiros dividiriam as competições, ficando o segundo arqueiro com a disputa da Copa Verde.

Após algumas boas atuações de Diogo, o técnico decidiu colocá-lo no lugar de Matheus como titular na Série B. De acordo com Nogueira, não houve uma justificativa específica para a mudança.

"A minha saída [da titularidade] foi uma decisão técnica. Não me deram um motivo claro para que eu pudesse entender. Foi uma decisão do Hélio [dos Anjos], e eu respeitei. Fiquei chateado, porque queria jogar, mas respeitei tanto a decisão dele quanto a entrada do Diogo. Nunca faltei com respeito aos profissionais. Continuei trabalhando, ajudando o clube da melhor forma", afirmou.

Renovação

Matheus Nogueira foi um dos destaques do Paysandu na temporada. Tanto no Parazão quanto na Série B, o goleiro fez defesas importantes para o clube e conquistou o carinho da torcida. No entanto, o jogador ainda não sabe se permanecerá no Papão em 2025.

Segundo ele, há interesse mútuo na renovação do contrato, mas o atleta pertence ao Portimonense, de Portugal, e está emprestado ao Paysandu. Sua permanência dependerá de uma decisão do clube português.

"É do meu interesse e do Paysandu que eu fique. Porém, o pessoal lá [em Portugal] quer aproveitar o momento que estou vivendo para me vender. Meu empresário e os clubes estão conversando para que possamos chegar a um acordo", concluiu o goleiro.