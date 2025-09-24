Paysandu leva mais de 6 mil torcedores à Curuzu e tem o pior público do time na Série B Papão perdeu para o Novorizontino-SP em casa e amargou a 14ª derrota no campeonato O Liberal 24.09.25 12h08 Torcida bicolor vive momento de desgosto com o time (Cristino Martins / O Liberal) A derrota do Paysandu para o Novorizontino-SP foi acompanhada de perto por pouco mais de 6.800 torcedores. O jogo ocorreu na noite da última terça-feira (23), na Curuzu, e foi válido pela 28ª rodada da Série B. O público ficou bem abaixo do que o clube bicolor costuma levar ao estádio, sendo o menor do time na competição até o momento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme o Boletim Financeiro da partida, o Paysandu conseguiu levar 6.815 bicolores à Curuzu, sendo 5.273 pagantes. Com isso, arrecadou um total de R$ 108.120,00, mas desembolsou R$ 81.429,40 em despesas com segurança, alimentação, logística e outros itens, fechando com saldo positivo de R$ 26.690,60. Já era esperado que poucos torcedores aderissem ao duelo, já que o Papão vinha de resultados ruins e a torcida está desconfiada e na bronca com o clube. Em uma tentativa de atrair público, o Paysandu até fez promoção para compras a partir de dois ingressos. De R$ 40, cada bilhete para o setor das arquibancadas saía por R$ 20, enquanto, para as cadeiras, duas ou mais entradas saíam por R$ 60 cada. VEJA MAIS Com nova derrota em casa, Paysandu iguala recorde negativo desta Série B Última vitória do Papão ocorreu em julho, na 17ª rodada da Segundona Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos A estratégia não lotou o estádio, mas o Paysandu não fechou a partida com prejuízo financeiro. Na 26ª rodada, o Papão já havia registrado um público ruim, de apenas 9.589 torcedores, reflexo do desânimo da torcida com a equipe. Quem foi à Curuzu na última terça-feira (23) viu o time sofrer um gol na reta final, marcado por Rafael Donato, e perder a 14ª partida na Série B. Com este resultado, o Bicola afundou ainda mais na última colocação da tabela. Com apenas 22 pontos, o Paysandu está a oito do América-MG, primeiro fora da zona, mas pode fechar a rodada com uma diferença de até 11 pontos. O próximo compromisso do clube bicolor em casa será contra o Cuiabá-MT, na 30ª rodada da Série B, no dia 2 de outubro, na Curuzu. Antes disso, o time visita o Criciúma-SC, no domingo (28). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b paysandu público COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 FUTEBOL Paysandu vira 'secador oficial' na Série B para manter vivas as chances de escapar do Z-4 Papão vive um momento delicado e pode piorar, caso concorrentes vençam na rodada 24.09.25 15h27 Crise Em meio a crise na Série B, Condel do Paysandu tem reunião na próxima semana Encontro dos conselheiros faz parte da agenda da casa. Entre os temas abordados estão: situação geral do clube e a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior 24.09.25 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34