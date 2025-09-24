Paysandu leva mais de 6 mil torcedores à Curuzu e tem o pior público do time na Série B

A derrota do Paysandu para o Novorizontino-SP foi acompanhada de perto por pouco mais de 6.800 torcedores. O jogo ocorreu na noite da última terça-feira (23), na Curuzu, e foi válido pela 28ª rodada da Série B. O público ficou bem abaixo do que o clube bicolor costuma levar ao estádio, sendo o menor do time na competição até o momento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Conforme o Boletim Financeiro da partida, o Paysandu conseguiu levar 6.815 bicolores à Curuzu, sendo 5.273 pagantes. Com isso, arrecadou um total de R$ 108.120,00, mas desembolsou R$ 81.429,40 em despesas com segurança, alimentação, logística e outros itens, fechando com saldo positivo de R$ 26.690,60.

Já era esperado que poucos torcedores aderissem ao duelo, já que o Papão vinha de resultados ruins e a torcida está desconfiada e na bronca com o clube. Em uma tentativa de atrair público, o Paysandu até fez promoção para compras a partir de dois ingressos. De R$ 40, cada bilhete para o setor das arquibancadas saía por R$ 20, enquanto, para as cadeiras, duas ou mais entradas saíam por R$ 60 cada.

VEJA MAIS

A estratégia não lotou o estádio, mas o Paysandu não fechou a partida com prejuízo financeiro. Na 26ª rodada, o Papão já havia registrado um público ruim, de apenas 9.589 torcedores, reflexo do desânimo da torcida com a equipe.

Quem foi à Curuzu na última terça-feira (23) viu o time sofrer um gol na reta final, marcado por Rafael Donato, e perder a 14ª partida na Série B. Com este resultado, o Bicola afundou ainda mais na última colocação da tabela. Com apenas 22 pontos, o Paysandu está a oito do América-MG, primeiro fora da zona, mas pode fechar a rodada com uma diferença de até 11 pontos.

O próximo compromisso do clube bicolor em casa será contra o Cuiabá-MT, na 30ª rodada da Série B, no dia 2 de outubro, na Curuzu. Antes disso, o time visita o Criciúma-SC, no domingo (28).