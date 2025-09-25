Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B

Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso

Iury Costa
fonte

Os atacantes vivem boa fase no Tigre. (Foto: Celso da Luz/Criciúma)

Na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu vai até Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, em uma partida que pode ser fundamental na luta contra o rebaixamento. O jogo também marca o reencontro bicolor com dois velhos conhecidos: os atacantes Nicolas e Borasi, que defenderam o Papão em 2025.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os dois jogadores deixaram o time em um momento de fragilidade, quando o Paysandu ainda não havia vencido na competição. No Tigre, vivem boa fase. Em 17 jogos, Nicolas já coleciona cinco gols e uma assistência. Já Borasi, em sete partidas, balançou a rede uma vez.

Ídolo da torcida bicolor, Nicolas tem uma história marcante com a camisa do Paysandu. Foram 183 partidas, 67 gols e seis títulos conquistados. O atacante é o terceiro maior artilheiro do clube no século, atrás apenas de Robgol e Zé Augusto. Também é o maior goleador do clássico Re-Pa neste período e o principal artilheiro da Copa Verde.

Como cada equipe chega para o confronto

Os dois ex-atacantes chegaram ao Criciúma por volta da 11ª rodada da Série B. Na época, o Tigre ocupava a 15ª colocação, com 12 pontos, próximo da zona de rebaixamento. Hoje, após 28 rodadas, a equipe catarinense ocupa a 3ª posição, com 46 pontos, está invicta há sete jogos e soma somente uma derrota nas últimas 12partidas.

O Paysandu, por outro lado, vive situação oposta. Na lanterna da Série B, com 22 pontos, o Papão amarga uma sequência de 11 jogos sem vencer, com sete derrotas nos últimos oito confrontos. Para manter vivas as chances de permanência, apenas a vitória interessa diante do Tigre.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

.
