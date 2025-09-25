Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso Iury Costa 25.09.25 17h52 Os atacantes vivem boa fase no Tigre. (Foto: Celso da Luz/Criciúma) Na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu vai até Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, em uma partida que pode ser fundamental na luta contra o rebaixamento. O jogo também marca o reencontro bicolor com dois velhos conhecidos: os atacantes Nicolas e Borasi, que defenderam o Papão em 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os dois jogadores deixaram o time em um momento de fragilidade, quando o Paysandu ainda não havia vencido na competição. No Tigre, vivem boa fase. Em 17 jogos, Nicolas já coleciona cinco gols e uma assistência. Já Borasi, em sete partidas, balançou a rede uma vez. Ídolo da torcida bicolor, Nicolas tem uma história marcante com a camisa do Paysandu. Foram 183 partidas, 67 gols e seis títulos conquistados. O atacante é o terceiro maior artilheiro do clube no século, atrás apenas de Robgol e Zé Augusto. Também é o maior goleador do clássico Re-Pa neste período e o principal artilheiro da Copa Verde. VEJA MAIS Paysandu enfrenta o Criciúma com cinco desfalques na Série B A lista de ausências preocupa o técnico, que terá de mexer em praticamente todos os setores da equipe Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu Time carioca tem o pior ataque do campeonato e 33% dos gols foram sobre a dupla Re-Pa Como cada equipe chega para o confronto Os dois ex-atacantes chegaram ao Criciúma por volta da 11ª rodada da Série B. Na época, o Tigre ocupava a 15ª colocação, com 12 pontos, próximo da zona de rebaixamento. Hoje, após 28 rodadas, a equipe catarinense ocupa a 3ª posição, com 46 pontos, está invicta há sete jogos e soma somente uma derrota nas últimas 12partidas. O Paysandu, por outro lado, vive situação oposta. Na lanterna da Série B, com 22 pontos, o Papão amarga uma sequência de 11 jogos sem vencer, com sete derrotas nos últimos oito confrontos. Para manter vivas as chances de permanência, apenas a vitória interessa diante do Tigre. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b nicolas borasi esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu é condenado a pagar R$ 1,5 milhão por atrasos salariais Justiça mantém validade do TAC de 2008 e rejeita tentativa do clube de reduzir ou anular a multa referente a 2024 25.09.25 17h56 VAI TER LEI DO EX? Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso 25.09.25 17h52 Futebol Paysandu enfrenta o Criciúma com cinco desfalques na Série B A lista de ausências preocupa o técnico, que terá de mexer em praticamente todos os setores da equipe 25.09.25 16h57 Futebol Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior 25.09.25 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13