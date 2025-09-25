Paysandu enfrenta o Criciúma com cinco desfalques na Série B

O Paysandu volta a campo neste domingo (28), às 16h, para enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, na cidade catarinense, em compromisso válido pela 29ª rodada da Série B. O duelo acontece em um momento de muita pressão sobre o time bicolor, que tenta encerrar uma longa sequência negativa no campeonato, mas chega para a partida bastante desfalcado.

Desfalques do Paysandu

Ao todo, cinco jogadores estão fora da viagem para Santa Catarina:

Leandro Vilela , Thiago Heleno e Anderson Leite seguem no departamento médico, sem condições de jogo;

, e seguem no departamento médico, sem condições de jogo; Rossi e Bryan Borges receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Novorizontino e cumprem suspensão automática.

A lista de ausências preocupa o técnico, que terá de mexer em praticamente todos os setores da equipe.

O cenário aumenta a responsabilidade dos jogadores disponíveis. O Paysandu amarga 11 rodadas sem vitória na Série B e ocupa a última posição da tabela, com apenas 22 pontos. Em 28 jogos, o time conquistou apenas quatro vitórias, número que representa o pior desempenho entre todos os clubes da competição. A equipe também soma 14 derrotas, sendo a mais vazada em termos de reveses no torneio.

Se somadas as duas maiores sequências negativas do time na temporada, o Paysandu passou mais da metade da Série B sem vencer, algo em torno de 57,9% do campeonato. Já são quatro meses sem deixar o campo com os três pontos. A matemática é simples, porém dura: para escapar do rebaixamento, o Papão precisa vencer oito dos dez jogos restantes.

Enquanto o Papão tenta reagir, o Criciúma vive um momento de estabilidade. A equipe catarinense não perde há sete rodadas e briga na parte de cima da tabela. A partida ainda marca o reencontro do Paysandu com dois velhos conhecidos da torcida: os atacantes Nicolas e Borasi, que defenderam o clube em temporadas recentes e hoje vestem a camisa do Tigre.

Mesmo pressionado e cheio de desfalques, o Paysandu encara o compromisso como decisivo para manter vivas as chances de permanência na Série B, ainda que, na prática, precise fazer exatamente o dobro daquilo que não fez em 28 rodadas: vencer os seus jogos.