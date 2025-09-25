Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada

O meia Leandro Vilela deve ficar de fora do restante da temporada de 2025. Na manhã desta quinta-feira (25), o Paysandu confirmou que o jogador será submetido a um procedimento cirúrgico para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Com isso, o atleta desfalca o Papão no restante da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Conforme informou o clube bicolor, a lesão de Vilela foi detectada após a partida contra o Novorizontino-SP, na última terça-feira (23), válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia sofreu uma entorse no local após ser atingido por uma pancada em disputa de bola. Depois do jogo, passou por exames que confirmaram o rompimento do LCA.

O Paysandu não divulgou qual será o tempo de tratamento do jogador, mas a recuperação para uma lesão no LCA pode variar entre 6 e 12 meses. O clube informou que antes da cirurgia, Vilela passará por um tratamento pré-operatório de quatro semanas.

VEJA MAIS

“O volante já deu início aos procedimentos fisioterápicos para desinflamação da área lesionada. A cirurgia será realizada após o período de tratamento pré-operatório, que deve durar até quatro semanas”, informou o Papão.

Vale destacar que, neste ano, o volante Matheus Vargas também encerrou a temporada mais cedo por conta da ruptura do LCA. Além disso, recentemente, o atacante Edinho retornou ao Papão após ficar mais de um ano afastado pela mesma lesão no joelho.

Leandro Vilela tem 30 anos e está no Papão desde 2024. Nesta temporada, o jogador disputou 40 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. O meia era titular da posição e será um grande desfalque para o Bicola na reta final do Série B, em que o Paysandu luta para não ser rebaixado para a Terceira Divisão.