Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior O Liberal 25.09.25 11h52 Jogador já está em tratamento (Jorge Luís Totti/Paysandu) O meia Leandro Vilela deve ficar de fora do restante da temporada de 2025. Na manhã desta quinta-feira (25), o Paysandu confirmou que o jogador será submetido a um procedimento cirúrgico para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Com isso, o atleta desfalca o Papão no restante da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme informou o clube bicolor, a lesão de Vilela foi detectada após a partida contra o Novorizontino-SP, na última terça-feira (23), válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia sofreu uma entorse no local após ser atingido por uma pancada em disputa de bola. Depois do jogo, passou por exames que confirmaram o rompimento do LCA. O Paysandu não divulgou qual será o tempo de tratamento do jogador, mas a recuperação para uma lesão no LCA pode variar entre 6 e 12 meses. O clube informou que antes da cirurgia, Vilela passará por um tratamento pré-operatório de quatro semanas. VEJA MAIS Fora dos planos do Paysandu, PK e Delvalle negociam rescisão, diz Frontini Segundo o executivo de futebol bicolor, atletas estão em processo de rescisão contratual. Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C “O volante já deu início aos procedimentos fisioterápicos para desinflamação da área lesionada. A cirurgia será realizada após o período de tratamento pré-operatório, que deve durar até quatro semanas”, informou o Papão. Vale destacar que, neste ano, o volante Matheus Vargas também encerrou a temporada mais cedo por conta da ruptura do LCA. Além disso, recentemente, o atacante Edinho retornou ao Papão após ficar mais de um ano afastado pela mesma lesão no joelho. Leandro Vilela tem 30 anos e está no Papão desde 2024. Nesta temporada, o jogador disputou 40 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. O meia era titular da posição e será um grande desfalque para o Bicola na reta final do Série B, em que o Paysandu luta para não ser rebaixado para a Terceira Divisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior 25.09.25 11h52 Futebol Fora dos planos do Paysandu, PK e Delvalle negociam rescisão, diz Frontini Segundo o executivo de futebol bicolor, atletas estão em processo de rescisão contratual. 25.09.25 11h20 SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20