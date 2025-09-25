Fora dos planos do Paysandu, PK e Delvalle negociam rescisão, diz Frontini Segundo o executivo de futebol bicolor, atletas estão em processo de rescisão contratual. Pedro Garcia 25.09.25 11h20 Delvalle veio para o Papão na remessa de estrangeiros e acabou não rendendo o esperado (Jorge Luis Totti/Paysandu) O executivo de futebol do Paysandu, Carlos Frontini, confirmou na última quarta-feira (24) que o lateral-esquerdo PK e o atacante Pedro Delvalle não fazem mais parte dos planos do clube e estão em processo de rescisão contratual. A informação já havia sido adiantada há duas semanas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Com o PK, nós estamos finalizando um acordo para a rescisão contratual do atleta, e está nos detalhes finais. Já o Delvalle, estamos tentando fazer esse movimento também”, declarou Frontini. VEJA MAIS Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu Time carioca tem o pior ataque do campeonato e 33% dos gols foram sobre a dupla Re-Pa Paysandu com rendimento baixo rumo a serie C PK chegou como uma aposta do Paysandu para a temporada, mas não conseguiu se firmar na lateral do time bicolor e acabou perdendo espaço para Reverson, que veio no fim do Campeonato Paraense como reforço para a Série B. O atleta atuou em 28 partidas, foi titular em 21 e deu apenas uma assistência. Pedro Delvalle veio para o Papão na remessa de estrangeiros contratados no início da temporada, mas, assim como a maioria desses jogadores, não rendeu o esperado. O que afastou o atacante de vez dos gramados foi uma lesão sofrida na 6ª rodada da Série B. Desde então, o atleta ficou afastado dos gramados e chegou a ser negociado com o Guarani-SP. No entanto, devido à contusão, as negociações não avançaram. Vale lembrar que os dois atletas chegaram a negociar com o Remo no início da temporada, mas o clube bicolor acabou dando o famoso “chapéu” e contratou os jogadores. Meses depois, ambos estão fora dos planos do Paysandu devido ao baixo rendimento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior 25.09.25 11h52 Futebol Fora dos planos do Paysandu, PK e Delvalle negociam rescisão, diz Frontini Segundo o executivo de futebol bicolor, atletas estão em processo de rescisão contratual. 25.09.25 11h20 SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20