Fora dos planos do Paysandu, PK e Delvalle negociam rescisão, diz Frontini

O executivo de futebol do Paysandu, Carlos Frontini, confirmou na última quarta-feira (24) que o lateral-esquerdo PK e o atacante Pedro Delvalle não fazem mais parte dos planos do clube e estão em processo de rescisão contratual. A informação já havia sido adiantada há duas semanas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

“Com o PK, nós estamos finalizando um acordo para a rescisão contratual do atleta, e está nos detalhes finais. Já o Delvalle, estamos tentando fazer esse movimento também”, declarou Frontini.

PK chegou como uma aposta do Paysandu para a temporada, mas não conseguiu se firmar na lateral do time bicolor e acabou perdendo espaço para Reverson, que veio no fim do Campeonato Paraense como reforço para a Série B. O atleta atuou em 28 partidas, foi titular em 21 e deu apenas uma assistência.

Pedro Delvalle veio para o Papão na remessa de estrangeiros contratados no início da temporada, mas, assim como a maioria desses jogadores, não rendeu o esperado. O que afastou o atacante de vez dos gramados foi uma lesão sofrida na 6ª rodada da Série B. Desde então, o atleta ficou afastado dos gramados e chegou a ser negociado com o Guarani-SP. No entanto, devido à contusão, as negociações não avançaram.

Vale lembrar que os dois atletas chegaram a negociar com o Remo no início da temporada, mas o clube bicolor acabou dando o famoso “chapéu” e contratou os jogadores. Meses depois, ambos estão fora dos planos do Paysandu devido ao baixo rendimento.