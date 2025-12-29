Vai ficar! Após impasse, Filipe Luís renova com o Flamengo por duas temporadas

Depois de semanas de negociações e um impasse envolvendo questões salariais, o Flamengo confirmou nesta segunda-feira (29) a renovação de contrato com Filipe Luís. O treinador estendeu seu vínculo com o clube até dezembro de 2027, garantindo a continuidade de um trabalho que já entrou para a história rubro-negra.

O acerto encerra um período de incerteza nos bastidores, apesar da temporada extremamente vitoriosa comandada por Filipe. Em 2025, o Flamengo conquistou quatro títulos sob sua liderança: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca, consolidando um dos anos mais marcantes do clube.

Durante o prolongamento das conversas, a diretoria chegou a se movimentar no mercado e alinhou um acordo com Artur Jorge, ex-Botafogo, que surgia como alternativa caso a permanência de Filipe Luís não fosse viabilizada. A definição, no entanto, caminhou para um final positivo.

Segundo o diretor-executivo de futebol, José Boto, o entendimento só foi possível graças à convergência de interesses entre as partes. “Houve um desejo real de continuidade, aliado à disposição para encontrar um modelo contratual equilibrado, respeitando tanto as expectativas do treinador quanto as diretrizes de governança estabelecidas pelo presidente Luiz Eduardo Baptista”, afirmou.

Em nota oficial, o Flamengo destacou o peso simbólico da renovação. O clube ressaltou a ligação histórica de Filipe Luís com o Rubro-Negro, construída desde a infância como torcedor, fortalecida nos anos como jogador e agora consolidada à frente da equipe técnica, em um dos períodos mais vencedores da instituição.

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo em outubro de 2024, após a saída de Tite, atualmente no Cruzeiro. Em pouco mais de um mês à frente do time principal naquele ano, já havia conquistado a Copa do Brasil, iniciando uma trajetória que rapidamente se transformou em um ciclo de títulos, incluindo o Brasileirão e a Copa Libertadores.