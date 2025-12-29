Vai ficar! Após impasse, Filipe Luís renova com o Flamengo por duas temporadas Técnico conquistou vários títulos com o Mengão neste ano e ficará no clube até 2027 O Liberal 29.12.25 8h14 Técnico renovou com o Mengão (Gilvan de Souza/Flamengo) Depois de semanas de negociações e um impasse envolvendo questões salariais, o Flamengo confirmou nesta segunda-feira (29) a renovação de contrato com Filipe Luís. O treinador estendeu seu vínculo com o clube até dezembro de 2027, garantindo a continuidade de um trabalho que já entrou para a história rubro-negra. O acerto encerra um período de incerteza nos bastidores, apesar da temporada extremamente vitoriosa comandada por Filipe. Em 2025, o Flamengo conquistou quatro títulos sob sua liderança: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca, consolidando um dos anos mais marcantes do clube. Durante o prolongamento das conversas, a diretoria chegou a se movimentar no mercado e alinhou um acordo com Artur Jorge, ex-Botafogo, que surgia como alternativa caso a permanência de Filipe Luís não fosse viabilizada. A definição, no entanto, caminhou para um final positivo. Segundo o diretor-executivo de futebol, José Boto, o entendimento só foi possível graças à convergência de interesses entre as partes. “Houve um desejo real de continuidade, aliado à disposição para encontrar um modelo contratual equilibrado, respeitando tanto as expectativas do treinador quanto as diretrizes de governança estabelecidas pelo presidente Luiz Eduardo Baptista”, afirmou. Em nota oficial, o Flamengo destacou o peso simbólico da renovação. O clube ressaltou a ligação histórica de Filipe Luís com o Rubro-Negro, construída desde a infância como torcedor, fortalecida nos anos como jogador e agora consolidada à frente da equipe técnica, em um dos períodos mais vencedores da instituição. Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo em outubro de 2024, após a saída de Tite, atualmente no Cruzeiro. Em pouco mais de um mês à frente do time principal naquele ano, já havia conquistado a Copa do Brasil, iniciando uma trajetória que rapidamente se transformou em um ciclo de títulos, incluindo o Brasileirão e a Copa Libertadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes flamengo filipe luís futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Belém pode receber Seleção Brasileira em despedida antes da Copa do Mundo; saiba detalhes Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou ofício à CBF com argumentos que possibilitam melhor logística, aclimatação e gramado que irá ser utilizado na Copa do Mundo 30.12.25 9h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 30.12.25 7h00 Campeonato Português Porto x AVS SAD: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Liga Portugal Porto e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 29.12.25 16h15 Série A italiana Roma x Genoa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50