Zrinjski x Crystal Palace: onde assistir e escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Conferência

Zrinjski Mostar x Crystal Palace disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Conferência 2026. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio pod Bijelim Brijegom, em Mostar, Bósnia e Herzegovina. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Zrinjski x Crystal Palace ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Liga Conferência, o Zrinjski ficou em 23° lugar com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Crystal Palace terminou em 10° lugar e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Zrinjski x Crystal Palace: prováveis escalações

Zrinjski: G. Karacic; Memija, Barisic, Dujmovic, D. Karacic, Mamic; Savic, Durasek; Mikic, Bilbija, Cuze

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Clyne, Wharton, Hughes, Sosa; Johnson, Pino; Strand Larsen

FICHA TÉCNICA

Zrinjski Mostar x Crystal Palace

Conference League 2026

Local: Estádio pod Bijelim Brijegom, em Mostar, Bósnia e Herzegovina

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 14h45