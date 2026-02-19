Zrinjski x Crystal Palace: onde assistir e escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Conferência Zrinjski Mostar e Crystal Palace jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Thalles Leal 19.02.26 13h45 O Crystal Palace somou 3 pontos a mais que o Zrinjski na primeira fase da Conference League (X/ @CPFC) Zrinjski Mostar x Crystal Palace disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Conferência 2026. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio pod Bijelim Brijegom, em Mostar, Bósnia e Herzegovina. Confira onde assistir ao vivo e o horário: Onde assistir Zrinjski x Crystal Palace ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da Liga Conferência, o Zrinjski ficou em 23° lugar com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Crystal Palace terminou em 10° lugar e acumulou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Fenerbahçe x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa Fenerbahçe e Nottingham Forest jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Brann x Bologna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa Brann e Bologna jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Zrinjski x Crystal Palace: prováveis escalações Zrinjski: G. Karacic; Memija, Barisic, Dujmovic, D. Karacic, Mamic; Savic, Durasek; Mikic, Bilbija, Cuze Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Clyne, Wharton, Hughes, Sosa; Johnson, Pino; Strand Larsen FICHA TÉCNICA Zrinjski Mostar x Crystal Palace Conference League 2026 Local: Estádio pod Bijelim Brijegom, em Mostar, Bósnia e Herzegovina Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Zrinjski Crystal Palace Liga Conferência conference league jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13