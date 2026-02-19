Dínamo x Racing Genk: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa

Dínamo Zagreb x Genk disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Dínamo x Genk ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira etapa, o Genk ficou em 9° lugar e acumulou 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Dínamo Zagreb terminou em 23° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 12 gols marcados e 16 gols sofridos.

Dínamo x Racing Genk: prováveis escalações

Dínamo: Dominik Livakovic, Moris Valincic, Sergi Domínguez, McKenna, Matteo Vinlöf, Zajc, Stojkovic, Josip Misic, Monsef Bakrar, Dion Beljo, Arber Hoxha.

Genk: Tobias Lawal, Mujaid Sadick, Matte Smets, Joris Kayembe, El Ouahdi, Yaimar Medina, Heymans, Heynen, Junya Ito, Konstantinos Karetsas, Bibout.

FICHA TÉCNICA

Dínamo Zagreb x Racing Genk

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 14h45