Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB

Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso.

Iury Costa
fonte

Técnico comandará Remo na partida contra o CRB. (Fotos: Instagram @clubedoremo)

O técnico Guto Ferreira está oficialmente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da  Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o treinador poderá comandar o Clube do Remo na partida contra o CRB-AL, no próximo domingo (28), às 18h, no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conhecido como “Rei dos acessos”, Guto chega ao Baenão com a missão de recolocar o Remo na disputa por uma vaga na Série A. A tarefa, no entanto, não será simples.

image Guto Ferreira regularizado no BID (Foto: Reprodução)

Situação azulina na tabela

Na última quarta-feira (24), o Remo perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda, resultado que distanciou ainda mais a equipe do G-4. O Leão ocupa a 10ª posição com 39 pontos e pode cair para 13º até o fim da rodada, caso Atlético-GO e Avaí vençam seus compromissos.

O desempenho até aqui repete números de 2021, ano em que o clube foi rebaixado para a Série C, quando tinha 38 pontos na mesma altura da competição. Para alcançar os 64 pontos — marca dos quartos colocados em 2023 e 2024 — o time precisará ter 83,3% de aproveitamento nas dez rodadas restantes.

VEJA MAIS

image Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão
Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados

image Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro
Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

Crise e mudança no comando

O mau momento azulino, com apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas, resultou na demissão de António Oliveira após derrota para o Atlético-GO, no Baenão. Guto Ferreira foi anunciado em seguida e já está apto para estrear no comando.

Remo e CRB se enfrentam neste domingo (28), às 18h, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b

guto ferreira

bid

esportes

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

SÉRIE B

Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB

Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso.

25.09.25 16h09

SÉRIE B

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão

Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados

25.09.25 15h37

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro

Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

25.09.25 14h15

Futebol

Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021

Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela.

25.09.25 12h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

25.09.25 7h00

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro

Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes.

25.09.25 14h15

Futebol

Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021

Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela.

25.09.25 12h20

Futebol

Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B

Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações

25.09.25 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda