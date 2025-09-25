Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso. Iury Costa 25.09.25 16h09 Técnico comandará Remo na partida contra o CRB. (Fotos: Instagram @clubedoremo) O técnico Guto Ferreira está oficialmente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o treinador poderá comandar o Clube do Remo na partida contra o CRB-AL, no próximo domingo (28), às 18h, no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conhecido como “Rei dos acessos”, Guto chega ao Baenão com a missão de recolocar o Remo na disputa por uma vaga na Série A. A tarefa, no entanto, não será simples. Guto Ferreira regularizado no BID (Foto: Reprodução) Situação azulina na tabela Na última quarta-feira (24), o Remo perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda, resultado que distanciou ainda mais a equipe do G-4. O Leão ocupa a 10ª posição com 39 pontos e pode cair para 13º até o fim da rodada, caso Atlético-GO e Avaí vençam seus compromissos. O desempenho até aqui repete números de 2021, ano em que o clube foi rebaixado para a Série C, quando tinha 38 pontos na mesma altura da competição. Para alcançar os 64 pontos — marca dos quartos colocados em 2023 e 2024 — o time precisará ter 83,3% de aproveitamento nas dez rodadas restantes. VEJA MAIS Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. Crise e mudança no comando O mau momento azulino, com apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas, resultou na demissão de António Oliveira após derrota para o Atlético-GO, no Baenão. Guto Ferreira foi anunciado em seguida e já está apto para estrear no comando. Remo e CRB se enfrentam neste domingo (28), às 18h, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b guto ferreira bid esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso. 25.09.25 16h09 SÉRIE B Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados 25.09.25 15h37 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13