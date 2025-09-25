Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB

O técnico Guto Ferreira está oficialmente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o treinador poderá comandar o Clube do Remo na partida contra o CRB-AL, no próximo domingo (28), às 18h, no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conhecido como “Rei dos acessos”, Guto chega ao Baenão com a missão de recolocar o Remo na disputa por uma vaga na Série A. A tarefa, no entanto, não será simples.

Guto Ferreira regularizado no BID (Foto: Reprodução)

Situação azulina na tabela

Na última quarta-feira (24), o Remo perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda, resultado que distanciou ainda mais a equipe do G-4. O Leão ocupa a 10ª posição com 39 pontos e pode cair para 13º até o fim da rodada, caso Atlético-GO e Avaí vençam seus compromissos.

O desempenho até aqui repete números de 2021, ano em que o clube foi rebaixado para a Série C, quando tinha 38 pontos na mesma altura da competição. Para alcançar os 64 pontos — marca dos quartos colocados em 2023 e 2024 — o time precisará ter 83,3% de aproveitamento nas dez rodadas restantes.

VEJA MAIS

Crise e mudança no comando

O mau momento azulino, com apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas, resultou na demissão de António Oliveira após derrota para o Atlético-GO, no Baenão. Guto Ferreira foi anunciado em seguida e já está apto para estrear no comando.

Remo e CRB se enfrentam neste domingo (28), às 18h, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)