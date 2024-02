Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Vai-Vai?

Com promessa de muita folia, samba e homenagens inesquecíveis, as 14 Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo desfilam no Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira (9) e sábado (10).

Maior campeã do carnaval paulistano, a escola de samba Vai-Vai abre a passarela no sábado (10), após conquistar o Grupo de Acesso 1 em 2023. O desfile está previsto para as 22h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Qual o samba enredo da Vai-Vai 2024?

Em busca do décimo sexto título, a escola da Bela Vista mostra a rua como espaço de disputa e arte na cidade de São Paulo com o enredo “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano”, que também celebra os 40 anos da cultura Hip Hop no Brasil.

O desfile será assinado pelo supercampeão Sidnei França com o título de uma música dos Racionais MC, “Capítulo 4, versículo 3”. Veja a letra do samba enredo:

“Olha nós aí de novo, coroa de rei. Capítulo 4, Versículo 3. Vai-Vai manifesta o povo da rua. É tradição e o samba continua. Laroyê, axé me dê licença, saravá, seu tranca-rua. Eu não ando só, o papo é reto. E a ideia não faz curva. Renegados da moderna arte, não faço parte da elite que insiste em boicotar.

Acharam que eu estava derrotado" "ooooooo" “Quem achou estava errado". Corpo fechado, sou cultura popular. Meu verso é a arma que dispara. E a palavra é a bala pra salvar”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)