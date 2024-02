Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Império da Acadêmicos do Tucuruvi?

Dando continuidade à tradição carnavalesca de São Paulo, o Grupo Especial de Escolas de Samba, com 14 agremiações, desfilam na passarela do Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira (9) e sábado (10).

Décima primeira colocada no Grupo Especial de 2023, a Acadêmicos do Tucuruvi encerra os desfiles no Sambódromo do Anhembi, no sábado (10), com entrada prevista para as 05h (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Acadêmicos do Tucuruvi 2024?

Para 2024, a Tucuruvi escolheu o enredo “Ifá”, que promete contar a história dessa religião e filosofia que nasceu em Ilê Ifé, na Nigéria, e encontrou no Brasil a sua morada.

“Entendendo a importância das matrizes africanas para a construção de nossa cultura — do próprio samba! — nossa escola também soltará um grito por respeito às nossas raízes, pois, afinal, a cultura negra deve ser respeitada”, disse a escola em texto divulgado sobre o enredo. Confira a letra:

“Eèpàà, ojú, ólọ́run, ifá ó… èṣù àgo. Labareda de ifẹ̀, a força igbádù. Ilumina meu caminho e fundamentos de odú. Poesia de ìrofá soprou além-mar. Tem dendê nos mistérios de ọ̀run. Ìrùkèrè, ìrùkèrè. Simboliza a realeza aos olhos de ọ̀pẹ̀lẹ̀. Ìrùkèrè, ìrùkèrè. Ilé Brasil àiyè àiyè.

Orí canta o filà, salve meu bàbáláwo. Terra, fogo, água e ar… ọ̀bàrá. Nos olhos de ọpọ́n ifá vejo o fim da minha dor. E na gira das ìyás, ọ̀dàrà. Respeitem minha ancestralidade. Tolere a diferença na raiz".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)