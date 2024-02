Carnaval 2024: confira dicas para manter a saúde íntima feminina durante a folia

O Carnaval é um período em que as pessoas costumam festejar 24h por dia, principalmente em festas organizadas nas ruas, como os bloquinhos de carnaval. Por esse motivo, alguns cuidados precisam ser tomados para manter a saúde em dia, como a hidratação, proteção da pele e, claro, a saúde íntima, em especial, das mulheres.

Segundo a ginecologista e colaboradora do Instituto Nutrindo Ideais, Yara Caldato, em entrevista ao portal Metrópoles, as precauções vão desde o uso do banheiro químico até a escolha correta das fantasias de carnaval uma vez que, qualquer deslize, pode provocar infecções na região íntima.

Como cuidar da saúde íntima neste Carnaval?

Atenção ao usar banheiros

As chances de adquirir uma infecção ao usar um banheiro coletivo, principalmente os químicos, são baixas, mas podem aumentar consideravelmente se a mulher tiver alguma lesão na pele. Portanto, evite sentar diretamente no vaso.

“O banheiro químico, por exemplo, é um lugar extremamente anti-higiênico, que as pessoas usam sem pensar no próximo da fila. Para evitar os riscos, recomendo levar na pochete alguns itens fundamentais como lenços umedecidos, álcool em gel e folhas de papel higiênico”, destaca Yara.

O uso de plásticos descartáveis para forrar os assentos também é uma opção boa.

Não segurar o "xixi"

Os especialistas afirmam que a bexiga feminina tem a capacidade de reservar cerca de 300 ml de urina. Ao ultrapassar o limite, pequenas quantidades de urina podem ser perdidas e acumular na calcinha, cenário ideal para o desenvolvivmento de infecções urinárias.

Segurar a urina também pode prejudicar a musculatura da bexiga o que, a longo prazo, provoca incontinência urinária.

Evitar o uso de fantasias apertadas e deconfortáveis

“Usar fantasias apertadas pode esquentar a região da vagina e fazê-la suar, o que facilita no desenvolvimento de fungos e bactérias. Os microrganismos podem desequilibrar a acidez do órgão e provocar a candidíase”, destaca a ginecologista.

Uso de roupas molhadas pode causar infecções

É comum que ocorram chuvas neste período do carnaval, o que faz com que muitos foliões curtam a folia na chuva mesmo e permaneçam com as peças molhadas durante o dia. No entanto, principalmente para a saúde íntima feminina, essa prática pode ser prejudicial, uma vez que a umidade contribui para a proliferação de fungos e bactérias.

Também é importante evitar o uso prolongado de absorventes, que também podem ajudar na infecção vaginal.

Não compartilhar peças íntimas

As peças íntimas são de uso único e exclusivo, uma vez que o compartilhamento pode transmitir doenças. Cada pessoa tem sua flora bacteriana própria e a troca pode provocar desequilíbrio. Além disso, fungos que causam corrimentos podem ser transmitidos pelo tecido da roupa.

Uso de preservativos nas relações sexuais

Além de prevenir a gravidez indesejada, o uso do preservativo é importante para evitar doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser passadas de uma pessoa para outras pelo sexo oral e anal também.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com