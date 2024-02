Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Gaviões da Fiel?

Neste final de semana, a folia carnavalesca inicia com a apresentação do Grupo Especial de 14 agremiações de São Paulo no Sambódromo do Anhembi. Entre sexta-feira (9) e sábado (10), as escolas prometem agitar a passarela com seus respectivos enredos inspirados em grandes personalidades da história.

A Gaviões da Fiel, nona colocada no carnaval de 2023, será a quarta a pisar na avenida do Sambódromo do Anhembi, no sábado (10). O desfile está previsto para às 01h45 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Gaviões da Fiel 2024?

“Vou Te Levar pro Infinito”, um trecho do seu samba mais conhecido, é o enredo escolhido pela Gaviões da Fiel neste ano. O tema da tradicional escola da torcida do Corinthians apresenta uma viagem aos diferentes “infinitos” numa nave espacial comandada por arlequins e colombinas de outra dimensão. Veja a letra do samba enredo:

“Vai meu gavião ôô… voa pro espaço sideral. Vai meu gavião no infinito carnaval. Quem sabe um dia, quando a mente delirar. Vou te levar pro céu, eu vou. Atravessar o tempo, a imensidão do universo me guiou. Delirei, sonhei com a grande explosão, me fiz um arlequim nessa viagem. Fui desbravar o lume das estrelas. Colombina a embarcar nessa viagem, onde reina o esplendor da natureza.

Grão de areia no deserto, gota d 'água no oceano. Ambição do ser humano pode pôr tudo a perder. Já é hora de pensar… pro futuro renascer”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)