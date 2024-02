Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Dragões da Real?

Nesta sexta-feira (09) e sábado (10), o Grupo Especial de 14 agremiações defendem suas bandeiras e apresentam homenagens e paixões com seus respectivos enredos no Sambódromo do Anhembi, Zona Norte de São Paulo.

Em 5° lugar no Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo 2023, a Dragões da Real será a terceira agremiação a entrar na passarela na sexta-feira (9), às 1h25 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Dragões da Real 2024?

Neste ano, a Dragões da Real apresenta o samba enredo “África - Uma constelação de Reis e Rainhas", com interpretação de Renê Sobral. Assinado pelo multicampeão Jorge Freitas, o tema promete abordar narrativas de grandes reis e rainhas do continente africano. Veja a letra do samba enredo:

“É o povo, é o gueto. A força do meu cantar. Tambores vão ecoar: dragões. Vai ter kizomba, luz que emana. Canto guerreiro, alma africana. Ê Laroyê Mojuba. Abra os caminhos para a negra voz. Coroada em cada um de nós. Soberana África! A passarela é o terreiro e meu pavilhão, o manto ancestral Reluz no ventre da vida a pele retinta em ritual.

No céu de estrelas um legado. Sagrado e de fé. Pra exaltar o continente: Axé! (Oh África!). África de Mama ê ê ô. Ilu Ayê… Ô África! De reis e rainhas e grandes reinados. Que a história nunca quis contar”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)