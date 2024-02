Carnaval 2024: Circuito Icoaraci Folia começa nesta sexta-feira (9)

A segunda edição do Circuito Icoaraci Folia começa nesta sexta-feira (9). O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci. Serão seis dias de festa, de 9 a 14 de fevereiro.

O corredor da folia está sendo montado na rua 15 de Agosto, entre a travessa Berredos e a avenida Dr. Lopo de Castro. A estrutura está sendo finalizada e, para atender ao público que vai prestigiar a programação, estão sendo montadas arquibancadas, grades de contenção, banheiros químicos, palco e camarotes.

Quatro trios elétricos irão se revezar no corredor do “Carnaval de Todas as Cores”, da Prefeitura de Belém. Serão mais de 78 horas de muita animação, em Icoaraci. Na abertura da programação, nesta sexta-feira, haverá uma variedade de ritmos - do forró ao brega.

O trio elétrico será puxado por atrações como Cabra no Forró, Fruta Quente, Tudão Crocodilo e Fruto Sensual. E também terão os tradicionais blocos de rua, com início a partir das 16 horas.

No corredor da folia passarão mais de 40 bloquinhos de rua. O coordenador do “Bloco do Cotonete”, Alysson Martins, que vai estar na abertura do Circuito de Icoaraci, nesta sexta-feira, comentou que o bloco existe desde 2016.

“Começamos com 300 brincantes e, assim, foi aumentando. Ano passado foram 600 participantes e este ano já fizemos mil abadás, e a procura está muito grande. A estimativa é de que mais de mil pessoas acompanhem o ‘Bloco do Cotonete’”, disse. “Sempre saímos pelas ruas de Icoaraci por conta própria. Mas, desde o ano passado, estamos participando do Circuito Icoaraci Folia. Em 2023, foi um sucesso, e esse ano será bem melhor ainda”, afirmou.

No corredor da folia passarão mais de 40 bloquinhos de rua (Foto: Felipe Neves/Ascom Adic)

Carnaval é uma expressão da cultura popular, diz agente distrital

O agente distrital de Icoaraci, Grégorio Neto, disse que o carnaval tem uma significativa relevância social e é uma expressão da cultura popular. “O Circuito Icoaraci Folia promete ser plural, diverso e democrático. E também vai garantir à população o direito à cidade, que é quando todos e todas participam da utilização do espaço urbano, sem que ninguém seja excluído, especialmente as minorias e os que vivem nas periferias", afirmou.

O carnaval também causa um grande impacto econômico na região. O comerciante Paulo Oliveira tem um empreendimento no ramo alimentício em Icoaraci, localizado no bairro da Ponta Grossa, onde passará o Circuito Icoaraci Folia. Para ele, o período do carnaval é muito esperado, aumentando o fluxo de pessoas e também o faturamento.

"A nossa preparação está muito intensa, pois este é o momento mais aguardado do ano aqui. Aumenta muito o fluxo de pessoas. Então existe um preparo durante o ano, com um abastecimento diferenciado de bebida e de comida. Nesse período, aumentamos o número de funcionários no atendimento para suprir a demanda", comentou.

O carnaval em Icoaraci contará com a atuação intensificada dos agentes de segurança pública municipais e também estaduais. Será realizada uma ação conjunta, em todos os dias do Circuito, com a Guarda Municipal de Belém (GMB), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. O trabalho dos órgãos públicos no decorrer do Carnaval, no distrito, vai garantir conforto e segurança a todos os foliões.

Programação completa, com todas as atrações do trio elétrico:

Sexta 9/02

18h - Cabra no Forró

20h - Fruta Quente

22h - Tudão Crocodilo

00h - Fruto Sensual

Sábado 10/02

19h - Desfile Oficial de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Icoaraci.

Domingo 11/02

16h - Bonde da Alegria (Kid’s)

18h - Axé & Cia

20h - Carimbó Batucada Misteriosa

22h - Gêh Rodriguez

00h - MC Dourado

Segunda 12/02

16h - Jeff Moraes & Leona Vingativa (Trio da diversidade)

18h - Steve Pegada

20h - Big Band DBL

22h - Super Pop New Geration

00h - Markinho Duran

Terça 13/02

16h - Thiago Costa

18h - Vem Pro Rolê

20h - Miro Marks

22h - Victoria Pinheiro

00h - Gaby Amarantos

Quarta 14/02

14h - Rabo do Peru

16h - Mizerê