Carnaval: Terminal Rodoviário de Belém registra grande movimentação às vésperas do feriadão

Às vésperas do feriado prolongado de Carnaval, o Terminal Rodoviário de Belém registrou uma movimentação intensa na manhã desta sexta-feira (9). O esperado é que, ao longo do dia, o fluxo de passageiros viajando rumo aos municípios do interior paraense aumente ainda mais. Para o feriadão deste ano, a expectativa é que 25.866 passageiros passem pelo terminal, representando um acréscimo de 35% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo balanço da Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).

Também de acordo com o Sinart, os destinos mais procurados são dentro do Pará são: Mosqueiro, Curuçá, Vigia e Cametá. E para fora do estado, entre as cidades mais buscadas estão: Fortaleza, Recife, São Luís e Salvador. Ainda com relação à movimentação, o esperado é um fluxo de 18.476 embarcados e 7.390 desembarques em meio a todo o período dos festejos de Carnaval.

Na manhã desta sexta-feira, a microempreendedora Vanessa Barbosa, de 42 anos, aguardava o momento de embarcar para Marudá, onde vai aproveitar o momento da folia no município para vender drinks. Mesmo indo a trabalho, ela conta que também vai aproveitar para se divertir nos momentos de intervalo. “A expectativa é grande, vender tudo, bater uma meta boa e poder pagar as contas. Estou levando uns 40 litros de bebida, de morango, abacaxi e limão”, afirma.

Microempreendedora, Vanessa Barbosa, viaja para Marudá (Igor Mota / O Liberal)

“Ano passado eu fui para Cametá, mas esse ano eu preferi optar por Marudá, porque esse ano tem muita gente que faz a mesma venda. Prefiro ir para lá até porque não vai dar tantos vendedores quanto tem lá em Cametá. E, nesse período, toda vez que tem evento, carnaval, fim de ano, sempre aumentam os valores da passagem. De ônibus, sempre sai um pouco mais caro”, relata Vanessa.

Já a estudante Thalyta Vilhena, de 20 anos, aproveitou o feriadão para dar uma pausa na rotina e ir para Vigia, cidade natal dela. Morando em Belém por conta da faculdade, a jovem conta que está animada pela oportunidade de rever os familiares. Junto do namorado, que vai embarcar somente no sábado, ela estava bastante animada. “Vou passar os cinco dias de carnaval. Eu me planejei basicamente o mês todo para ir, fui até comprar fantasia no comércio. Já vinha me planejando desde janeiro, na verdade”, conta a jovem.

Thalyta Vilhena, estudante: com destino para Vigia, onde mora a família (Igor Mota / O Liberal)

De malas prontas para embarcar rumo à Cametá, a enfermeira Milena Gieffe, de 23 anos, também estava contando os minutos para também rever a família. “Eu estou indo para Cametá, porque eu moro e sou de lá. Eu só trabalho aqui em Belém mesmo. Eu estava lá, em Cametá, há uma semana, e já estava uma movimentação muito grande para o Carnaval, eles começam desde janeiro [a preparação para o carnaval]. Vou ficar na cidade até terça-feira”, diz ela, entusiasmada.

Para enfermeira Milena Gieffe, essa é uma oportunidade para estar junto à família (Igor Mota / O Liberal)

“Eles moram todos lá [os familiares de Milena], vai ser uma forma também de passar um tempo com eles. Eu moro aqui em Belém há 5 anos, vim fazer faculdade para cá. Mas aí sempre quando dá, aos fins de semana, eu estou indo para Cametá. Agora, que é Carnaval, principalmente, sempre passo por lá. Quanto à passagem, daqui, de Belém, a passagem para lá está o mesmo preço, não mudou. E lá vou ficar na casa da minha família. Já vai ser um gasto a menos”, completa Milena.

Mosqueiro

Já no terminal de embarque para Mosqueiro, na praça Araújo Martins, em São Brás, também na manhã desta sexta-feira, muitas pessoas aguardavam ônibus com destino à ilha. Uma longa fila se formou no momento em que o ônibus chegou. Para atender à demanda de usuários, a população contará com reforço das linhas de ônibus Mosqueiro-São Brás, como informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Clivia Leal, 66 anos, servidora pública: grande expectativa para o feriado (Igor Mota / O Liberal)

Com muito entusiasmo, a servidora pública Clivia Leal, de 66 anos, aguardava no terminal para embarcar para a bucólica. Ela conta que espera aproveitar o feriado. Estou indo no Maraú com a minha família, já está todo mundo lá. Estou saindo de um quadro de Rotavírus, mas, graças a Deus, estou aqui inteira. Dá para ir, pegar um ventinho, conversar e aproveitar o começo de Carnaval. E eu acho que o pessoal tem mais é que aproveitar o Carnaval mesmo. Tudo com cuidado e sem violência”, ressalta a servidora pública.