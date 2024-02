Carnaval com Cristo 2024: Arquidiocese de Belém promove a 34ª edição de retiro na cidade

Entre os dias 10 a 13 de fevereiro de 2024, no ginásio do Colégio Santo Antônio, ocorrerá a 34ª edição do Renovai-vos. O evento é mais uma opção para aqueles que optam por vivenciar o período carnavalesco em retiros religiosos, que é promovido pela a Arquidiocese de Belém e organizado pela Comunidade Maíra em parceria com as Novas Comunidades e Movimentos Eclesiais.

O tema da edição deste ano é "Acolher como Maria, no amor e na alegria os filhos de Deus,educando e formando para o serviço da Igreja'', e contará com a presença do arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira, bispos auxiliares Dom Antônio de Assis, SDB e Dom Paolo Andreolli, SX e missionários da Comunidade Maíra.

Durante os 4 dias de evento, os membros da organização estimam reunir cerca de 10 mil pessoas, com intensa programação: terço, louvor, pregação, espaço infantil, artes, oração, missa, adoração, confissão, aconselhamento, livraria, lanchonete, momento mariano com visita da imagem peregrina de Nª Srª de Nazaré, entre outras.

Carnaval com Cristo 2024

A programação faz parte do “Carnaval com Cristo 2024”, promovido pela Arquidiocese de Belém, contando com retiros espirituais, celebrações, adoração ao Santíssimo, momentos de orações e reflexões da palavra, palestras, louvor e arrastão para todas as idades.

A programação será realizada nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, com organização das paróquias, Pastorais, Movimentos e Novas Comunidades.

O evento representa uma preparação para Quaresma, que inicia na Quarta-Feira de Cinzas (14 de fevereiro) e encerra na Missa do Crisma, Quinta-feira Santa (28 de março), período recomendado para prática da penitência, caridade, jejum e reflexão em preparação para Páscoa do Senhor, comemorada no dia 31 de março.

Na terça-feira (13) de carnaval, Dom Alberto celebrará às 9h, no Enchei-Vos da Renovação Carismática Católica e às 17h no Renovai-vos da Comunidade Maíra (Ginásio do Colégio Santo Antônio).Já os bispos auxiliares estarão no renovai-vos da Comunidade Maíra, Dom Antônio de Assis Ribeiro, no domingo (11), às 17h e Dom Paulo Andreolli, na segunda-feira (12), também às 17h.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)