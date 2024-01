Formação para a Campanha da Fraternidade 2024 é marcado por devoção e irmandade

Neste sábado (20) ocorre a Formação especial para a Campanha da Fraternidade 2024 (CF). Realizado pela Arquidiocese de Belém, o evento busca capacitar agentes multiplicadores para desenvolver atividades e ações concretas em âmbito paroquial e arquidiocesano. Além disso, também visa fortalecer o compromisso com a campanha, que nesta 60º edição será guiada pelo tema “Fraternidade e Amizade Social” e pelo lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt. 23, 8).

VEJA MAIS

Padre Patriky Samuel Batista (Imagem: Ascom ArqBelem)

A formação ocorre ao longo do dia no Centro de Cultura e Formação Cristã, localizado na BR 316, Km 6, até às 17h. Liderada pelo Padre Patriky Samuel Batista, secretário executivo de Campanhas da CNBB e assessor nacional da Campanha da Fraternidade, o encontro conta com a presença de representantes das 104 paróquias, pastorais, movimentos, grupos e serviços da Arquidiocese de Belém. Para ele, a formação é uma oportunidade de dividir a vontade de Cristo com o povo.

“Minha expectativa ao receber esse convite foi muito grande de estar aqui com essa igreja tão viva e dinâmica no coração da Amazônia. A igreja nos convida a refletir sobre a importância da amizade social tendo em vista a construção do reino de Deus. Então, foi seguindo o método ver, julgar e agir, para que a gente possa identificar os sinais do reino de Deus presente no meio do povo”, afirma.

Maria Rejiane da Mata Dias (Imagem: Ascom ArqBelem)

Para a irmã Maria Rejiane da Mata Dias, membro da comissão da Campanha da Fraternidade da Arquidiocese de Belém, toda a preparação para o grande evento deste ano é um convite para a conversão pessoal. Assim os membros poderão ver o que precisam fazer para serem pessoas de paz e que espalham essa paz para quem está próximo.

“O isolamento deve dar lugar à proximidade, o confronto deve dar lugar ao diálogo. Então a partir de hoje a nossa arquidiocese se anima para viver a campanha da fraternidade através daqueles que vão animar os grupos nas suas paróquias, nos seus movimentos, nas suas pastorais. É muito importante essa comunhão entre nós para que no lançamento da campanha, no dia 14 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, e em Belém, nos dias 17 e 18, nas regiões episcopais, nós possamos viver essa beleza da campanha que nos convida a sermos irmãos e irmãs”, declara.

(Imagem: Ascom ArqBelem)

Campanha da Fraternidade 2024

Em sua 60ª edição, a Campanha da Fraternidade foi inspirada na Encíclica “Fratelli Tutti” do Papa Francisco. O tema deste ano reflete a preocupação do episcopado brasileiro em promover a fraternidade frente aos desafios sociais atuais.

A Campanha de 2024 será oficialmente lançada em todo o Brasil na Quarta-Feira de Cinzas, 14 de fevereiro. A abertura na Arquidiocese de Belém será marcada por missas nas oito Regiões Episcopais, presididas pelos bispos e vigários gerais, nos dias 17 e 18 de fevereiro.