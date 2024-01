Campanha da Fraternidade 2024 começará em 14 de fevereiro, convidando fiéis à Amizade Social

Um convite a que se consiga ultrapassar as barreiras geográfica e do espírito, no sentido de vivenciar o amor e a proximidade entre todos. Assim se apresenta a Campanha da Fraternidade 2024, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o tema "Fraternidade e Amizade Social" e o lema "Vós sois todos irmãos e irmãs (Mt 23,8)", a ser aberta nacionalmente em 14 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas e início da Quaresma (período de conversão). Em Belém, a abertura da campanha será nos dias 17 e 18 de fevereiro, nas oito regiões episcopais.

A irmã Maria Rejiane da Mata Dias integra a comissão da CF da Arquidiocese de Belém e CNBB/Regional Norte II. Pedagoga e estudante de Administração, consagrada há 19 anos como Filha da Caridade de São Vicente de Paulo, ela atua como coordenadora pedagógica no Instituto Vicentino Catarina Labouré.

Segundo a religiosa, a abertura nas regiões episcopais será presidida pelos bispos e o vigário geral da Arquidiocese de Belém, monsenhor Agostinho Cruz. No dia 17, um sábado, ocorrerá a Abertura do Santuário Nossa Senhora do Remédio, presidida por monsenhor Agostinho Cruz, às 8h. Às 17 horas, será no Santuário Santa Rita de Cássia, presidida pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro. No Hospital da Divina Providência, às 19 horas, a Abertura da Campanha será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa; e às 19 horas, será no Santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. O bispo auxiliar de Belém, dom Paulo Andreoli, irá presidir a celebração.

Irmã Rejiane: cultura da proximidade e do amor (Foto: Divulgação)

No dia 18, domingo, nas quatro outras regiões episcopais a Abertura da CF2024 começará às 7 horas, no Santuário São Judas Tadeu, com celebração de monsenhor Agostinho Cruz. Às 10 horas da manhã, no Santuário Nossa Senhora de Nazaré, a abertura será presidida por Dom Paulo Andreoli. Às 18h30, no santuário Nossa Senhora, com dom Antônio de Assis Ribeiro presidindo a cerimônia. Às 18h30. E às 19 horas, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, dom Alberto Taveira Corrêa presidirá a Abertura da Campanha da Fraternidade.

Sentir

Como explica Irmã Rejiane, o método pastoral utilizado pela Campanha da Fraternidade é o método pastoral latino-americano que apresenta o Ver, o Iluminar e o Agir. "Dentro da perspectiva do Ver, nós temos a importância de pistas de ação para a conversão pessoal, comunitário eclesial e social. Nesse sentido, no dia 20 de janeiro nós teremos uma formação na Arquidiocese, na Faculdade Católica, no Seminário São Pio X, com uma assessoria nacional para expor sobre a Campanha da Fraternidade e, assim, gerar animadores nas paróquias", informa a religiosa.

A partir daí, "a Arquidiocese assume um compromisso comunitário eclesial e também social de divulgação da Campanha, não só dentro da esfera da Igreja, mas também em outras instituições e religiões que conosco trabalham a Campanha da Fraternidade". As paróquias, bem particularmente a partir da formação e a partir do lançamento da Campanha, começam a se mobilizar com relação à divulgação da CF e a importância de vivência dela nos espaços tanto da Igreja como também em outros espaços sociais.

"O mais importante, com base no tema da Campanha em 2024, é que nós tenhamos uma perspectiva de abertura ao diálogo, de vencermos o confronto, o isolamento e darmos espaço para a cultura do encontro, do diálogo e da proximidade. Queremos gerar entre nós, a começar a nível pessoal, familiar, comunitário, uma cultura de paz onde se possa escutar os outros, se possa compreender e, assim, nós vivamos o valor da amizade social e da fraternidade humana", enfatiza Irmã Rejiane.

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2024 (Foto: Divulgação)

60 anos

Os 60 anos da Campanha da Fraternidade reforçam a presença da CF no tempo da Quaresma, que para os cristãos católicos é um período propício para a oração, o jejum e a prática da caridade, como "autênticos cristãos". "O tema 'Fraternidade e Amizade Social' foi iluminado pela Carta Encíclica Fratelli Tutti do ano de 2020, que o papa Francisco nos convidou a viver essa amizade social. E o próprio Papa vai dizer para nós, no número 1 da Fratelli Tutti, que amizade social é amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espírito. É uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, é um amor desejoso de abraçar a todos. Portanto, a Campanha nos convida a viver a esperança, viver a proximidade, viver a cultura do encontro e do diálogo", enfatiza a irmã Rejiane.

Ao relembrar de dom Hélder Câmara, um dos idealizadores da Campanha da Fraternidade em nível nacional, já que ela iniciou em 1962, na Arquidiocese de Natal, com dom Eugênio Salles, irmã Rejiane diz que a CF possibilita a todos abraçar um tema para "viver bem as características do Evangelho, o anúncio de Cristo e o testemunho dele na nossa vida"."Por meio do cartaz deste ano, a Campanha faz homenagem a dom Hélder quando o papa Francisco traz ao peito essa cruz de dom Hélder Câmara que era usada por ele para dizer o quanto nós estamos felizes de vivenciarmos a Campanha da Fraternidade no Brasil e o quanto nós podemos melhorar cada vez mais", complementa. No dia 24, nas paróquias, será realizada a Coleta da Solidariedade, encaminhando donativos para pessoas em necessidade.