Campanha da Fraternidade 2023: Paróquia Santa Luzia promove Feira para combater a fome

Iniciada em Belém em 25 de fevereiro e organizada pela Arquidiocese e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com o tema "Fraternidade e fome” e lema “Dai-lhes vós mesmos de comer" (Mt 14,16), a Campanha da Fraternidade 2023 é incentivada pela Paróquia Santa Luzia, no bairro do Jurunas, por meio de ações concretas de solidariedade. Ainda neste domingo (26) pela manhã, a paróquia promove a 1ª Feira da Agricultura Familiar e Artigos Artesanais, na frente da igreja, na rua dos Pariquis, entre Breves e Bernardo Sayão. Além dessa ação, outras vêm sendo adotadas, como o Poço da Caridade instalado ao lado do altar, para receber alimentos não perecíveis durante o Ofertório nas missas e a organização de cestas básicas para repasse a famílias de baixa renda e vulnerabilidade social.

A professora Meiguy Gomes, da coordenação da feira, destacou que os religiosos e paroquianos organizaram, em um primeiro momento, o Poço da Caridade. "Pretendemos entregar em breve 100 cestas básicas; uma outra ação e que fizemos um documentário sobre a CF2023 e o que nós, como membros da Igreja, podemos fazer contra a fome que assola muitas famílias brasileiras e do mundo todo; a terceira ação é a noss feira, dando visibilidade para o produtor, com seus produtos, que veio aqui e expõe e contar como vive", ressaltou Meiguy.

Esse foi o projeto piloto da feira, mas existe a intenção de realizá-la uma vez por mês. Meiguy Gomes destacou que as pequenos produtores podem procurar por essa e outras paróquias para participarem de outras feiras e iniciativas inseridas na CF2023. "A partir dessa experiência de hoje, vamos ver como iremos caminhar na Campanha da Fraternidade, porque a fraternidade tem que ser vivida", assinalou.

No Ofertório da Santa Missa deste domingo (26), os produtores entregaram gêneros alimentícios à paróquia. Fiéis também repasssaram alimentos na cerimônia litúrgica.

No Ofertório, fiéis entregam alimentos para famílias atingidas pela fome (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Amparo a quem precisa

As iniciativas da CF2023 na paróquia contam com a participação do pároco, padre Francesco Sorrentino, e do vigário, padre Flávio Piccolin. Nesta quarta-feira (2), às 19h, será realizado um filme sobre a Campanha da Fraternidade, com a entrada sendo um quilo de alimento não perecível.

Para a bibliotecária Lídia Albuquerque, também inserida na campanha, "a Feira e outras ações compõem um processo de sensibilização dos cidadãos para auxiliar quem tem fome; então, ações como reaproveitamento de alimentos em casa e repartições, estabelecimentos comerciais são de grande valor, é o olher para quem precisa, porque, como se diz, 'o pouco que nós temos é muito para quem não tem nada".

Na Feira

Entre os expositores na Feira da Paróquia Santa Luzia estavam a Fazenda Esperança, projeto social da Arquidiocese de Belém; Geleias e Cia. - produtos agrícolas; Atelier Jaquelline Pessoa; Maria Bonita Biojóias, e Atelier Social Arte Sem Terra/Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST).

"É importante para a gente estar expondo aqui, mostrando o nosso trabalho e integrando a Campanha da Fraternidade", declarou o produtor familiar Antônio Maria Correia, mais conhecido como "Caninana". Ele trbalha no município de Pau D´Arco, no sudeste do Pará, e trouxe para comercializar na Feira pupunha, biribá, rabutan, uxi e cupuaçu.

Paroquianos no Jurunas mobilizam-se por quem tem fome (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

O público prestigou a Feira adquirindo pães e doces caseiros, quadros, canecas, artigos religiosos, sacolas e e panos variados, contribuindo com a CF2023.