Carnaval: retiros servem de alternativa para quem procura espiritualidade e calmaria no feriado

Enquanto muitos se animam para festejar o carnaval nas ruas, com bloquinhos e trios elétricos, outros buscam uma forma de vivenciar esse período com mais tranquilidade, fé e espiritualidade. Assim, os retiros de carnaval oferecem uma alternativa para quem prefere se afastar da agitação, se conectar com Deus e com o seu interior. Esses encontros podem ser realizados em diferentes locais, como igrejas, comunidades, sítios ou acampamentos.

O retiro da Igreja Adventista de 2024, o primeiro desde o período da pandemia, será em Castanhal (PA), de 9 a 14 de fevereiro e vai contar com seis igrejas adventistas reunidas.

Para a participante Iane Guimarães, o retiro é um espaço de proximidade com Deus. “Eu decidi optar pelo retiro porque me proporciona um ambiente saudável, de calmaria, longe do barulho da cidade. É um espaço para me permitir estar em contato com Deus, com a natureza, com a família, amigos e para fazer novos amigos. Me permite ter um tempo de qualidade com as pessoas, com Deus, comigo mesma, refletir sobre minhas ações e identificar que deve ser melhorado e como fazê-lo. Eu frequento retiros há muitos anos, além de meditar nas obras do Criador, também nos divertimos com brincadeiras e jogos”, disse.

Segundo João Silva, organizador de retiro da Igreja Adventista, o planejamento do evento vem com vários desafios e deve ser feito com antecedência. “Um dos nossos maiores trabalhos é achar o local para o evento, que é bem difícil devido à concorrência com várias denominações nos âmbitos cristãos. Com o local definido, começa a divulgação do evento na igreja local, animando o povo a participar do retiro. De todo o evento é feito um orçamento de local, transporte, alimentação e seguro. A soma de tudo é rateada com os membros participantes.”, afirmou.

Ainda sobre a organização do encontro, João explica sobre a divisão de tarefas. “O ministério Jovem da IASD, é formado pelo Diretor jovem e sua equipe. Essa direção se divide e cada um fica responsável por um trabalho. Tem o pessoal da cozinha, da mídia, das compras, ou seja, tem toda uma lógica”, declarou.

Conforme o organizador, com o objetivo de proporcionar uma comunhão com Deus, o retiro é marcado por quatro dias de muito louvor, oração, leitura da Bíblia, palestra com temas atuais e muitas brincadeiras. “É um período do ano em que buscamos nos fortalecer espiritualmente, nos afastando dos prazeres deste mundo, onde muito procuram satisfazer os desejos da carne, ou seja, estamos indo na contramão do mundo”, concluiu.

Outras opções de retiro na região metropolitana de Belém:

Carnaval da Arquidiocese de Belém

A Arquidiocese de Belém realiza, de 10 a 13 de fevereiro, o “Carnaval com Cristo 2024”, programação com retiros espirituais, celebrações, adoração ao Santíssimo, momentos de orações e reflexões da palavra, palestras, louvor e arrastão para todas as idades. A programação será realizada nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, com organização das paróquias, Pastorais, Movimentos e Novas Comunidades.

O Setor Juventude da Arquidiocese de Belém abre o carnaval com o Alegra-te, um evento que celebra a verdadeira alegria que nasce do encontro com Deus. A programação começa no sábado, dia 10, às 15h, com missa na Paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Coqueiro, e depois segue com um arrastão até o Santuário Santa Rita de Cássia.

Domingo, dia 11, iniciam os retiros de carnaval promovidos pelas Novas Comunidades, Movimentos e Paróquias da Arquidiocese. Os bispos Dom Alberto Taveira Corrêa, Dom Antônio de Assis Ribeiro e Dom Paulo Andreolli participarão de alguns desses eventos, levando a palavra de Deus e a animação aos fiéis.

Confira a agenda dos bispos nos retiros de carnaval:

- Segunda-feira, dia 12:

- Dom Alberto Taveira Corrêa: às 17h, no AVIVA da Comunidade Cristo Alegria (Hangar) e às 19h, no Renascer da Comunidade Shalom (colégio CESEP).

- Dom Paulo Andreolli: às 17h, no Renovai-vos da Comunidade Maíra (Ginásio do Colégio Santo Antônio).

- Terça-feira, dia 13:

- Dom Alberto Taveira Corrêa: às 9h, no Enchei-Vos da Renovação Carismática Católica e às 17h, no Renovai-vos da Comunidade Maíra.

Aviva 2024

A comunidade Cristo Alegria promove o evento Aviva 2024 com a proposta de oferecer uma experiência diferente durante o período carnavalesco. De 11 a 13 de fevereiro, das 9h às 19h, na cidade de Belém, o Aviva será o maior evento católico que ocorre no período do carnaval no Pará, realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com entrada gratuita e aberta a todos os públicos. O encontro tradicional que ocorre na época do carnaval será transmitido ao vivo pelo canal da Cristo Alegria no YouTube.

Serviço:

AVIVA 2024

Data: 11,12 e 13 de fevereiro.

Horário: 9h às 19h

Transmissão: no canal no youtube e no Instagram da Cristo Alegria.

Programação: Música, Teatro, Dança, Pregação, Adoração, Missa e mais.

YouTube: Cristo Alegria

Instagram: @avivabelem/@cristoalegria Site: www.cristoalegria.com

46° Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (Eimep)

A União Espírita Paraense (UEP) realiza de 10 a 13 de fevereiro, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), o 46° Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (Eimep), que acontece anualmente no período do Carnaval. Este ano, o evento traz como tema “Família e Sociedade”. O objetivo é oportunizar à família espírita um espaço de convivência fraterna, com vistas à análise de tema doutrinário espírita e a união e unificação do Movimento Espírita.

Com programação voltada para crianças, jovens e adultos, além do tema central “Família e Sociedade”, os módulos vão abordar os seguintes tópicos: “Família: aperte mais esses laços”, “Eu e minha família. Qual a minha contribuição para o mundo de regeneração?”, “Família e Sociedade: Desafios na família”, “A paz em família: superando as dificuldades da convivência” e “Jesus e a Família: relações familiares saudáveis”.

Serviço: o credenciamento dos inscritos está sendo feito na sede da UEP da Oswaldo Cruz até sexta-feira (09) das 8h às 12h e das 14h às 18h. A programação no IFPA ocorrerá apenas no turno da manhã das 8h30 às 12h30.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)