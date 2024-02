Cuidar da alimentação no carnaval ajuda na reposição da energia e do cuidado com a imunidade

O feriado prolongado do carnaval está chegando e quem vai cair na folia vai precisar de energia redobrada para aproveitar os bailes e festas espalhadas por todo o estado. A rotina das pessoas mudam e elas precisam ficar atentas com a alimentação e com a imunidade, para que retornem à rotina sem qualquer tipo de enfermidade. A reportagem conversou com a nutricionista Clarissa Furtado, que falou sobre alimentos adequados para diferentes realidades de foliões.

Aquele folião que não vai viajar por conta do trabalho, mas que após o expediente vai se divertir nos bloquinhos. A nutricionista indicou uma atenção redobrada nos alimentos e na quantidade de refeições diárias.

" É de suma importância manter a folia e uma alimentação saudável, sendo assim, é importante não pular as refeições, fazer pelo menos quatro refeições por dia. Para ter bastante energia nesses dias, consuma fontes de carboidratos como pães, arroz, macarrão, batatas, dê preferência para os carboidratos integrais pois eles causam maior saciedade. É essencial também consumir proteínas, como: carnes e ovos, para ajudar na recuperação muscular após ter pulado e dançado atrás do trio”, destaca.

Tem a realidade do folião que vai viajar com tempo livre para curtir as praias e os blocos de carnaval. Clarissa Furtada destaca que o importante do carnaval é sempre repor as energias e ter controle com os exageros. “ Sempre opte por refeições mais saudáveis. As frutas são sempre ótimas opções para repor os nutrientes, dentre elas temos a laranja, abacaxi, melancia, uva e banana. Sanduíches naturais são ótimas opções por serem práticos e nutritivos, apenas com pães integrais e basta adicionar uma proteína de sua preferência, legumes e você terá uma refeição completa. As saladas não podem faltar também nessa época incluindo vegetais como folhas verdes, tomate, cenoura e beterraba. Barra de cereais e frutas secas também são opções práticas e fáceis de carregar na bolsa para repor a energia durante a folia.” acrescenta.

Uma dica importante sobre o que se deve evitar é o consumo de alimentos gordurosos ou com preparações pesadas,que podem prejudicar a digestão e causar desconforto.

Ainda se tratando das pessoas que vão à praia e precisam cuidar da imunidade por conta da exposição do sol e da chuva, a nutricionista alerta sobre o cuidado com a hidratação. “ Beba de dois a três litros de água diariamente, consuma também sucos de fruta, água de coco e isotônicos antes, durante e depois da folia para evitar a desidratação. Consumir álcool com moderação. O consumo de frutas, verduras e legumes ajudam na imunidade, são antioxidantes e ricos em vitaminas e sais minerais. Então, é super válido priorizar esses alimentos nos dias de folia. Outra dica e não menos importante é ter um bom descanso, respeitando os limites do seu corpo e evitando os exageros que possam comprometer a saúde”, pontua.

Nesse período de feriado prolongado, muitas pessoas deixam a dieta de lado. E a nutricionista diz que a melhor forma de conciliar a diversão com a dieta é manter o equilíbrio. “Essa é a dica de ouro, aproveitar com moderação, manter uma alimentação mais saudável dentro das possibilidades e aproveitar o carnaval com saúde”, afirma.