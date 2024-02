Carnaval 2024: confira o que abre e fecha, durante os dias de folia

O Carnaval 2024 chegou, e, então, é bom se informar sobre o funcionamento de órgãos públicos, instituições, entidades, empresas, lojas e estabelecimentos em geral, durante os dias dedicados à folia no Brasil. Para isso, a Redação Integrada do Grupo Liberal informa como irão funcionar repartições nesses dias da quadra momesca, para atendimento ao público. Em geral, na Segunda-Feira Gorda (12) e na Terça-Feira Gorda (13), o funcionamento será alterado, voltando ao norma na Quarta-Feira de Cinzas (14), pela parte da tarde.

Confira o funcionamento de órgãos e estabelecimentos em geral, durante o Carnaval:

Governo do Estado

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que os órgãos públicos estaduais terão ponto facultativo na segunda-feira (12) e terça-feira de Carnaval (13). As atividades serão retomadas normalmente, no dia 14 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas), às 12h.

Justiça Federal

Vai manter o Plantão Judicial: https://www.trf1.jus.br/sjpa/processual/plantao-judicial

Justiça Estadual

O Poder Judiciário do Pará nos 1º e 2º Graus funciona em plantão nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. O expediente regular do Judiciário em todo o Estado retornará em 15 de dezembro. Magistradas e magistrados de 1º e 2º Graus estão em escala de plantão para atendimento de demandas urgentes. A relação de magistrados e servidores de plantão no Pará pode ser conferida no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)



MPPA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) funcionará em regime de plantão, presencialmente, de 8 as 14h, e por meio do site: https://www2.mppa.mp.br/pagina-inicial.htm

Supermercados

Irão funcionar normalmente. Entretanto, os horários de funcionamento ficam a critério de cada loja.

Lojas

O Sindlojas informa que, conforme legislação municipal de Belém, os dias de Carnaval não são considerados como feriado. Assim, o comércio lojista e varejistas pode funcionar normalmente, não havendo nenhum impedimento no Termo Aditivo a CCT 2023-2024.

Shopping Centers:

Boulevard Shopping Belém

Na segunda (12), terça (13) e quarta (14):

Lojas: 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h à 00h

Cinema - De acordo com a programação.

Shopping Metrópole Ananindeua

Sábado (10):

Lojas, quiosques e lazer: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 23h

Cinema e academia: conforme a programação

Domingo (11):

Lojas, quiosques, lazer e praça de alimentação: 12h às 22h

Cinema e academia: conforme a programação

De segunda (12) a quarta (14):

Lojas, quiosques, lazer e praça de alimentação: 10h às 22h

Cinema e academia: conforme a programação

Parque Shopping Belém

Na segunda (12), terça (13) e quarta (14):

Lojas: 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h à 23h

Cinema - De acordo com a programação

Pátio Belém

Segunda (12) e terça (13):

Lojas: 10h às 22h

Smartfit: 09h às 15h

Cinema: Conforme programação

Quarta (14):

Lojas: 10h às 22h

Smartfit: 06h às 23h

Cinema: Conforme programação

Castanheira Shopping

Domingo (11):

Praca de alimentação: 12h as 22h

Supermercado Lider: 8h as 21h

Lojas: 14 as 22h

Academia, cinemas e parques de diversão, de acordo com suas programações

De segunda (12) a quarta (14):

Lojas e praça de alimentação: 10h as 22h

Supermercado Lider: 7h as 22h

Academia, cinemas e parques de diversão, de acordo com suas programações

Shopping Bosque Grão-Pará

De segunda (12) a quarta (14):

Lojas, Quiosques e Praça de alimentação - 10h às 22h

Restaurantes – 12h às 23h

Cinema, Teatro, Academia/CrossFit, Detran e Estação Cidadania – Conforme a

programação