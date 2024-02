Carnaval com Cristo 2024: confira a agenda de eventos e retiros espirituais da Arquidiocese de Belém

A Arquidiocese de Belém realiza, de 10 a 13 de fevereiro, o “Carnaval com Cristo 2024”, programação com retiros espirituais, celebrações, adoração ao Santíssimo, momentos de orações e reflexões da palavra, palestras, louvor e arrastão para todas as idades.

A programação será realizada nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, com organização das paróquias, Pastorais, Movimentos e Novas Comunidades.

O evento representa uma preparação para Quaresma, que inicia na Quarta-Feira de Cinzas (14 de fevereiro) e encerra na Missa do Crisma, Quinta-feira Santa (28 de março), período recomendado para prática da penitência, caridade, jejum e reflexão em preparação para Páscoa do Senhor, comemorada no dia 31 de março.

A abertura do carnaval da Arquidiocese será pelo Setor Juventude, no sábado, dia 10, com ” Alegra–te”, que tem como tema “A verdadeira alegria nasce do encontro”. A programação começa às 15h, com missa presidida pelo Padre Ivan Conceição, na Paróquia Nossa Senhora do Amparo (Cidade Nova VIII, Coqueiro), em seguida sairá o Arrastão de carnaval com destino ao Santuário Santa Rita de Cássia (Cidade Nova V Coqueiro).

No domingo (11) há o início dos retiros de carnaval realizados pelas Novas Comunidades e Movimentos e nas paróquias da Arquidiocese de Belém.

Os bispos estarão presentes na maratona de atividades durante esses dias. Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, estará na segunda-feira (12) às 17h, no AVIVA da Comunidade Cristo Alegria (Hangar) e às 19h, no Renascer da Comunidade Shalom (colégio CESEP). Na terça-feira (13) de carnaval, Dom Alberto celebrará às 9h, no Enchei-Vos da Renovação Carismática Católica e às 17h no Renovai-vos da Comunidade Maíra (Ginásio do Colégio Santo Antônio).

Já os bispos auxiliares estarão no renovai-vos da Comunidade Maíra, Dom Antônio de Assis Ribeiro, no domingo (11), às 17h e Dom Paulo Andreolli, na segunda-feira (12), também às 17h.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)