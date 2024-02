Terminal Rodoviário de Belém deve registrar cerca de 26 mil usuários no Carnaval

Cerca de 25.866 passageiros devem passar pela área do Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, em Belém, no período do Carnaval 2024, conforme a estimativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), gestora desse espaço. A expectativa da Sinart é a de que ocorram 18.476 embarques e 7.390 desembarques no período, com acréscimo de 35% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Assim, estimando um total aproximado 25.866 passageiros circulando no Terminal", ressaltou a Sinart.

Destinos

Segundo levantamento da empresa, os destinos mais procurados pelos passageiros no Pará são a Ilha do Mosqueiro (Distrito de Belém) e os municípios de Curuçá, Vigia e Cametá. Já para fora do Estado, as viagens mais buscadas são: Fortaleza (CE), Recife (PE), São Luís (MA) e Salvador (BA).