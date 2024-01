Em show, Ana Castela rebate críticas e se pronuncia sobre término com Gustavo Mioto

Ana Castela, de apenas 20 anos, rebateu críticas dos fãs a respeito do término do namoro com o cantor Gustavo Mioto, de 26 anos. Em seu show no último final de semana, em Osório, no Rio Grande do Sul, a sertaneja defendeu sua essência juvenil e ressaltou a importância de manter viva a criança interior, destacando que ser excessivamente adulto é chato e é um equívoco na vida. Mas, de acordo com as suas próprias palavras, Ana concorda ao ser chamada de imatura e criança.

“Quem é muito adulto, muito chato e não deixa a sua criança interior sair, já morreu na vida. Não é porque se tem trinta, vinte, quarenta ou cinquenta anos que devemos ser pessoas sérias ou só trabalhar. Se você só trabalhar, a cabeça pira, e é todo e é todo tipo de trabalho. A gente sempre tem que deixar a nossa criança sair", concluiu a cantora.

Idas e vindas do casal

Na última segunda-feira (15) a cantora sertaneja publicou oficialmente o comunicado sobre o término com Gustavo Mioto, após quase três meses da reconciliação do casal. O anúncio foi feito nas redes sociais e, pelos Stories do Instagram, Ana Castela afirmou que os dois ‘não estavam no mesmo momento’.

A transparência nas redes sociais proporciona aos fãs uma visão íntima dessa história pública, enquanto Ana Castela e Gustavo Mioto trilham caminhos distintos em suas vidas pessoais e profissionais, mostrando o profissionalismo e, além de tudo, a amizade e o bom relacionamento entre eles.