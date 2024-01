Após reconciliação há três meses, Ana Castela e Gustavo Mioto se separam novamente

Ana Castela e Gustavo Mioto não estão mais juntos. O casal anunciou a separação quase três meses após reatarem o namoro.

A cantora usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 15, para anunciar oficialmente o término. Através dos Stories do Instagram, a cantora compartilhou um comunicado, no qual afirma que os dois 'não estão no mesmo momento'.

O anúncio do término vem algumas semanas após o casal viralizar em um show, brincando sobre os planos para o casamento. Nos últimos dias do ano de 2023, Gustavo Mioto apareceu se declarando ao cantar música para amada e, ao final, sob gritos dos fãs apaixonados, ela disparou: "Quero ser pedida em casamento no show da Katy Perry".