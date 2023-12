Ana Castela é processada por plágio em música ‘Solteiro Forçado’

A cantora sertaneja Ana Castela, compositora das músicas ‘Boiadeira’ e ‘Nosso Quadro’, está sendo processada por plagiar a canção ‘Solteiro Forçado', e teve uma tutela de urgência solicitada pelo compositor original, para a retirada da música em plataformas de música e vídeo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o autor do processo, Luan Kaique Vieira, afirma ser compositor desde os 12 anos de idade e ter gravado a música ‘Lado Direito da Cama’ em 2019, supostamente reproduzida pela cantora sem autorização dos direitos autorais.

Segundo ele, a música é extremamente semelhante à melodia da música que compôs, assim como os clipes que os artistas produziram, cada um para sua obra. Luan Kaique também solicitou uma tutela de urgência para que a música seja reservada em plataformas de áudio e vídeo até a decisão judicial.

Os réus, Ana Castela e os demais envolvidos na produção, também devem evitar a reprodução da música em shows até o processo ser transitado judicialmente. Em títulos de danos morais, o artista pediu R$200 mil e uma retratação pública da cantora, para que seja reconhecida a ocorrência de plágio.

Confira o clipe de 'Solteiro Forçado' e 'Lado Direito da Cama'

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)