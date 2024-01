Manu Bahtidão é anunciada como participação especial no 'Ensaios da Anitta'

A cantora Manu Bahtidão é uma das convidadas do "Ensaios da Anitta". Nas redes sociais, a intérprete de "Daqui pra frente" e Anitta anunciaram a novidade do famoso pré-carnaval aos fãs. O show será realizado na próxima quinta-feira (25), em São Paulo, uma das dez cidades brasileiras que terão apresentações da artista carioca com artistas convidados por ela.

Em postagens no X, Anitta fez uma referência à música de sucesso cantada por Manu e Simone Mendes ao divulgar a artista como sua convidada. "E olha onde a gente chegou. Sim, Manu Bahtidão é a minha convidada para o Ensaio do dia 25.01 em SP. Estou pronta para enfrentar tudo com você", brincou a cantora.

"Vocês pensaram que eu não ia cantar no maior e melhor pré-carnaval do Brasil? Minha maior Anitta, vamos quebrar tudo, o 'kikiki' em SP vai ser babado! Que felicidade poder estar junto com você nesse momento, separa nossa 'Beats' que eu estou chegando!", disse Manu.

O que é o "Ensaios da Anitta"?

O projeto é uma turnê realizada pela intérprete de "Girl From Rio" antes do Carnaval. Em cada cidade realizada, Anitta convida cantores para as apresentações no palco. Este ano, o evento começou no dia 6 de janeiro e passará por dez cidades: Salvador, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo.

O tema do "Ensaios da Anitta" são as famosas escolas de samba cariocas, com seus figurinos marcantes que passam no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Confira os valores dos ingressos para o dia 25:

Frontstage lote 4 - R$ 420 + taxa;

Arena lote 4 - R$ 320 + taxa.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)