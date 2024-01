Belém 408 anos: show gratuito no Mangueirão celebra aniversário da Cidade das Mangueiras

Na noite desta quinta-feira (11), véspera do aniversário de 408 anos de Belém, a população aproveitou shows gratuitos no estacionamento do Mangueirão. Desde às 19h, o público desfrutou das performances de Thiago Costa, Mc Dourado, Manu Bahtidão e da aparelhagem Carabao. Cerca de 50 mil pessoas presentes no estacionamento do estádio comemoraram o aniversário da Cidade das Mangueiras.

O governador do Estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, marcaram presença no evento. "Desejo que Belém volte a ser a metrópole da Amazônia. Que todos nós possamos unir esforços para fazer com que nossa capital nos dê orgulho. Espero também que possamos resolver problemas históricos e, acima de tudo, preparar a cidade para os desafios que estão colocados", declarou o governador.

"Tenho muita esperança que nós faremos dessa cidade um orgulho para o Brasil e para o mundo, como sede da COP 30. Mas isso pressupõe estar com o povo feliz de morar aqui. E é isso que precisamos: trabalhar cada vez mais para ver a nossa cidade cada dia melhor", finalizou Helder Barbalho.

Aurora Oliveira, 30 anos, expressou sua admiração pela festa e seu desejo de que a cidade seja cada vez mais valorizada. “A festa está maravilhosa e meu desejo é que Belém, como uma grande capital, continue a se desenvolver e melhorar. Belém é uma cidade linda e merece cada vez mais valorização e amor", declarou ela.

Sanny de Oliveira, aos 42 anos, compartilhou alegria de participar das comemorações de aniversário da cidade e desejou votos de prosperidade para a capital paraense. "A festa está espetacular e eu realmente espero que Belém continue prosperando, ganhando reconhecimento mundial pelas suas belezas únicas. Claro, há aspectos a melhorar, mas Belém é uma cidade encantadora e merece ser conhecida por todos", afirmou.

(Foto: Reprodução / Helder Barbalho)

Parabéns especial

A cantora Manu Bahtidão emocionou o público ao subir ao palco e entoar os parabéns à capital paraense junto às 50 mil pessoas presentes na festa organizada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Após os parabéns, o governador Helder Barbalho partiu o bolo e deu o primeiro pedaço para uma criança que estava na plateia.

(Cláudio Pinheiro / O Liberal)