Circuito Mangueirosa encerra com público total em 90 mil pessoas

O Circuito Mangueirosa encerra neste sábado (17) a programação da quarta edição do evento com muita música regional. A organização estima que o público total dos vários dias de programação no Complexo Ver-O-Rio totalize em aproximadamente 90 mil pessoas. No último dia, a chuva da tarde atrasou o início da festa programada para começar às 15h.

O público começa a chegar para curtir as apresentações por volta das 17h. As atrações hoje serão DJ’s Tchau Tchau Amor, DJ Esquema e Grupo Carimbó Tamboiaras. O cortejo do bloco “Tchau Tchau Amor” encerra o desfile indo até a Casa Mangueirosa, onde a programação continuará com shows pagos às 20h.

O Circuito Mangueirosa se transformou em uma programação de Carnaval alternativa para os foliões que ficaram em Belém nos dias 10, 11, 12, 13 e 17. O grupo de amigas Lucilene Sarges, Ana Paula Fonseca e Regiane Lameira. A maranhense Ana Paula está visitando Belém durante o Carnaval e adorou o Mangueirosa. "Eu cheguei aqui e achei muito perfeito, tanto a forma da organização, quanto também as bandas, porque é uma forma de dar oportunidade para os cantores da terra. Eu estou amando e já quero vir de novo", declarou Ana.

Lucilene esteve com as amigas no último domingo (11) e voltou neste sábado. "Para mim é uma grande oportunidade para ver, apreciar e curtir os cantores locais, gente daqui. Às vezes, artistas que a gente nunca viu e nunca ouviu tem oportunidade conhecer aqui. Fora que é um lugar seguro, bonito, diferente, é único. Para mim é uma grande oportunidade", atestou.

Circuito Mangueirosa As amigas Lucilene Sarges (cerde), Regiane Lameira (amarelo) e Ana Paula Fonseca (vermelho) adoraram a programação do Circuito Mangueirosa. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Público de todas as idades chegou fantasiado para a ressaca do Circuito Mangueirosa. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Mesmo com chuva, trio elétrico animou os foliões no último dia do Mangueirosa. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Mesmo com chuva, trio elétrico animou os foliões no último dia do Mangueirosa. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) As diretoras do Circuito Mangueirosa Joanna Saraiva e Brenda Paes dizem que as expectativas foram superadas. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Público começou a chegar no Circuito Mangueirosa após a chuva da tarde do sábado (17). (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Movimento do público começou a aumentar a partir das 17h. (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

AVALIAÇÃO - As diretoras do Circuito Mangueirosa Joanna Saraiva e Brenda Paes, também a frente do bloco "Tchau Tchau Amor", que encerra a programação, avaliam que somente hoje devem comparecer 25 mil pessoas. "A gente está muito feliz com o resultado desse ano. A gente quer só agradecer a esse público que esteve presente apoiando, incentivando, a gente sai com muita alegria, super felizes mesmo. Superou as nossas expectativas", enfatizou Joanna.

A ressaca da programação será puxada também pela dupla em cima do trio elétrico em direção à Casa Mangueirosa onde haverá apresentações da DJ Tiana, Pagode das Meninas com participações de Richelle Halliday e Layse, e a DJ Gabi Matos. "O Bloco Tchau Tchau Amor é o último grito de Carnaval do Circuito Mangueirosa. Nele a gente traz um pouquinho do que rolou nestes quatro dias, um pouco mais forte o brega que é a nossa música regional", contou.

PLURALIDADE - A primeira banda a subir no trio elétrico do Mangueirosa foi as Tamboiaras que contaram com a participação de Brenda Moraes, Iris da Selva e Katarina Chaves. A integrante das Tamboiaras, May Coimbra, ressaltou a importância do Circuito Mangueirosa. "Para a gente ele é uma referência. E vai se tornar uma referência nacional do Brasil inteiro, acreditem nisso que vai rolar. Eu venho no Circuito Mangueirosa desde o início, sempre fui espectadora e hoje estou bem feliz de fazer essa participação com as meninas", disse.

Iris da Selva subiu pela primeira vez em cima de um trio elétrico para tocar carimbó. "Eu entendo que o Carnaval é alegria e música, independente do que seja, para mim isso é o Carnaval. Acho que o Circuito Mangueirosa transmite bem isso. Não é só o axé, ou só não sei o que. Ele é a pluralidade, é a diversidade, e eu me sinto muito feliz de fazer parte deste momento com o carimbó".

Brenda Moraes imagina que o espaço para a cultura regional no Carnaval é muito bem-vinda. "É dar oportunidade aos nossos astros regionais. Assim como funciona na Bahia, aqui em Belém do Pará tem que funcionar também. É um espaço em que traz misturas da nossa raiz, da nossa cultura, para a população entender que isso é nosso. Isso é rico e é do nosso sangue", falou.

FUTURO - A organização percebe um legado positivo do Circuito Mangueirosa para a população e para a cultura de Belém e já se avaliam novos eventos durante o ano de 2024. Brenda acreidta que o sucesso do quarto ano do Circuito Mangueirosa incentivou outras atividades de Carnaval em Belém.

"A gente não quer ser o único circuito de Carnaval. A gente quer que as pessoas se inspirem e façam cada vez mais eventos, porque isso movimenta cada vez a economia do nosso município, gera emprego e renda", afirmou.