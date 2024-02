Enredos das escolas de samba de Belém tem diversidade e nostalgia

Os enredos das escolas de samba do Grupo Especial de Belém terão assuntos e temas muito diferentes uns dos outros e até o resgate de sambas históricos. As escolas dos grupos 2º, 3º e dos blocos começam a apresentar os enredos para os jurados do Carnaval Belém de Todas as Cores neste sábado (17) e domingo (18). Já as escolas do grupo especial apresentam os enredos no dia 27 de fevereiro.

Os desfiles começam já na próxima sexta-feira (23) na Aldeia Cabana Amazônica David Miguel, na avenida Pedro Miranda. As escolas de samba do Grupo Especial se apresentarão nos dias 01 e 02 de março.

“Estou muito otimista por todo esse ambiente que está se formando em torno do Carnaval. Tivemos um evento grande no Centur, onde o governador assinou junto comigo mais um convênio via Banpará. Anunciou lá que Belém enfim vai ter a tão sonhada Cidade do Samba, autorizou a Úrsula Vidal no palco mesmo para começar as tratativas de projetos. Está um ambiente extremamente favorável e feliz. Acho que com a mudança do calendário para o dia 01 e 02 embora tenhamos tido algumas críticas iniciais, todo mundo comprou a ideia como uma boa ideia, e o ambiente é o melhor possível. As escolas estão mergulhadas nos barracões de alegorias e fantasias e o clima é o melhor possível”, declarou o presidente da Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando Guga.

As escolas apresentarão os enredos em uma plenária realizada pela Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), com todos os jurados recebendo um livro contendo todas as informações de cada agremiação. Cada escola tem o tempo de 30 minutos para apresentar seu enredo e sua planta baixa.

Neste sábado (17), a apresentação dos enredos do 2º Grupo ocorrerá a partir das 14h30, na Sala Vicente Sales, no Memorial dos Povos. No domingo (18), às 9h, a apresentação dos enredos das Escolas de Samba do 3º grupo ocorrerá no Teatro Popular Nazareno Tourinho, na Cidade Velha.

A ação consiste na defesa dos enredos pelos carnavalescos aos jurados, que estarão julgando os 10 quesitos que serão apresentados no momento dos desfiles: Alegoria, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-sala e Porta-bandeira, Porta-estandarte e Samba-enredo. O evento é aberto à comunidade carnavalesca e à imprensa.

O diretor de comunicação da ESA, João Sérgio Rodrigues, reforça que os enredos estão muito bem desenvolvidos, criativos, com inúmeras possibilidades de execução e até de leitura. “São enredos bem diversos, mas que falam muito do nosso regionalismo, do nosso paraensismo. Temos enredos que vão falar sobre o sincretismo religioso, outro fala de lendas amazônicas tendo o Moju como cenário, outra vem trazendo o Super Pop umas das mais tradicionais aparelhagens do Estado. Então, sem dúvidas, será um grande Carnaval e com uma gigantesca identidade paraense”, destacou.

VEJA OS ENREDOS POR ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS

SEXTA-FEIRA – DIA 01 DE MARÇO

Boêmios da Vila Famosa: ”Dom Bruno, o cavaleiro de Emaús e a República da caridade”

Os Colibris: “É tecno, É pop, É som nas ondas sonoras, o voo da águia de fogo” -

Deixa Falar: ”Carabao, o segredo da multiplicação. O búfalo que vale ouro”

Matinha: ”Epaminondas Gustavo: chama o pessuá, o caboclo d’Odivelas vai passá!”

Embaixada: ”Em Belém de Nazaré tem reza, batuque e samba no pé!”

SÁBADO – DIA 02 DE MARÇO

Piratas da Batucada: “Piratas 50 anos - Por mares nunca dantes navegados desbravando a última fronteira”

Quem São Eles: “Preamar da Cultura do Pará”

Bole Bole: “Juriê - A fantástica energia da floresta!”

Acadêmicos da Pedreira: ”Na sombra da Samaumeira, o velho mundo em minha Aldeia”

Rancho Não Posso Me Amofiná: “Isso é que é amor, onde o Rancho For Eu Vou! - 90 anos de paixão sem ponto final"

Xodó da Nega: ”Nossa Majestade, o carnaval!”