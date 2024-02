Circuito Mangueirosa realiza ressaca do carnaval com shows gratuitos no Ver-o-Rio

O circuito Mangueirosa terá, neste sábado (17), a sua festa de encerramento com uma variedade de shows gratuitos no Complexo Ver-o-Rio, em Belém, às 15h. Os milhares de foliões que pularam o carnaval nos blocos do circuito também irão realizar um cortejo, que começa na Avenida Marechal Hermes e termina com uma festa fechada, na Casa Mangueirosa.

A famosa “ressaca do Carnaval” contará com o desfile do bloco ‘Tchau Tchau Amor’ e uma programação extensa com várias atrações musicais para os foliões.

O show no Ver-o-Rio vai começar com DJs ‘Tchau Tchau Amor’, que vão embalar os foliões com músicas nostálgicas para se despedir do carnaval.

Às 16h, o show continua com a DJ Esquema, que vai tocar discotecagem e mais músicas características dessa época do ano.

Às 17h, o grupo Carimbó Tamboiaras assume a festa e realiza o último show no local, com participações de Brenda Moraes, Iris da Selva e Katarina Chaves.

Após a conclusão dos shows, o bloco irá seguir para o cortejo, que vai percorrer o trajeto ao som das cantoras Julia Passos, Ruth Costa e Rafaela Travassos com banda comandada pela musicista Camila Alves.

A folia irá seguir contínua até a Casa Mangueirosa, onde às 20h haverá o show da DJ Tiana, para começar a noite com muita animação. Meia-noite, será o momento de o público receber as vozes femininas do grupo Pagode das Meninas, com participações de Richelle Halliday e Layse. O encerramento do último dia de Mangueirosa será feito pela DJ Gabi Matos.

O circuito conta sempre com shows de artistas locais (Foto: Ygor Negrão)

A festa na Casa Mangueirosa é a única programação paga do circuito. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingresse.com.

Sobre o Circuito Mangueirosa

O circuito é constituído por cinco blocos de carnaval, que apresentam diversidade musical e oferecem uma programação gratuita e acessível para todos os públicos. O projeto nasceu em 2019 e na sua primeira edição já levou 40 mil brincantes para pularem no carnaval de Belém. Em 2023, mais de 100 mil pessoas participaram da folia, que visa valorizar a música amazônica com a participação de artistas da região.

Neste ano, o circuito abordou com mais foco o tema do meio ambiente a sustentabilidade, visando reduzir os impactos ambientais do evento, a programação conta com a Aral (Associação dos Recicladores das Águas Lindas), que é responsável por recolher latas de alumínio e encaminhá-las para reciclagem.

O evento também conta com a parceria do grupo Composta Belém, que recolhe o lixo durante a programação, para garantir o controle dos resíduos. Tanto a Aral quanto a Composta Belém entregam um relatório de sustentabilidade do evento, com o aval de um engenheiro ambiental, para que o circuito entenda e adapte sua programação.

O Mangueirosa conta com o patrocínio da Equatorial Pará via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará/Governo do Pará), apoio cultural da Secretaria de Cultura do Pará/ Secretaria de Turismo do Pará/Cultura Rede de Comunicação/Governo do Pará, co-realização Fumbel/Prefeitura de Belém e apoio institucional do Sebrae Pa. Este ano, o Circuito intensifica seu compromisso com o meio ambiente e ampliará suas ações de sustentabilidade.

Serviço:

Festa de encerramento do Circuito Mangueirosa

Data: 17 de fevereiro

Horário: 15h

Local: Complexo Ver-o-Rio / Casa Mangueirosa