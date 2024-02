Após ter usado playback na Sapucaí, Anitta justifica: ‘Todo mundo fez’

No final da noite deste sábado (17), após se apresentar na comemoração pelos 40 anos da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a cantora Anitta se pronunciou sobre o motivo de ter usado playback durante sua performance. A declaração foi dada via Stories do Instagram, no perfil @qgdaanitta, administrado pela artista e sua equipe.

"Pra quem tá falando que o negócio foi playback: todo mundo fez playback. Foi uma decisão de quem organizou o show e todo mundo fez playback", disse Anitta, em um dos vídeos publicados. Zeca Pagodinho, Alcione e Neguinho da Beija-Flor também se apresentaram no evento comemorativo deste sábado.

Em tom provocativo, Anitta acrescentou: "Quer me assistir ao vivo, é só vir a um show meu, mas ainda assim você vai achar que é playback porque minha voz é um veludo, amor”.