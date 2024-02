MC Daniel publica foto com Anitta e levanta suspeita de novo affair

Novo affair? MC Daniel e Anitta estiveram juntos na noite desta quinta-feira (15), na pré-estreia do filme “Bob Marley: One Love”, no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O funkeiro postou uma foto com a cantora no Instagram depois da sessão exclusiva, aumentando rumores na web sobre o romance ou até mesmo amizade colorida. "Eles estão ficando, acredito nisso", escreveu um internauta. Outra seguidora ainda brincou com a suposta amizade colorida: "Depois que eu descobri como é bom ficar com um amigo, nunca mais parei. Experimentem, eu recomendo".

Os dois tentaram disfarçar ao saírem separados da sessão de filme, mas foram flagrados se despedindo no estacionamento do shopping. De acordo com o jornal Extra, Anitta estava com uma amiga e os dois conversaram com muita intimidade e ainda se despediram com um beijo.

Funkeiros se despediram com beijos no estacionamento do shopping Village Mall, na Barra da Tijuca (RJ) (Jornal Extra)

As especulações vieram à tona desde a participação do funkeiro nos ‘Ensaios da Anitta’, durante o pré-carnaval e no bloco da cantora em Salvador.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)