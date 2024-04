‘Baile Funk Experience’: Anitta anuncia primeira turnê internacional; confira os locais

Da favela para o mundo! Anitta anunciou nesta segunda-feira (08), o “Baile Funk Experience”, a primeira turnê internacional, em carreira fora do Brasil. A cantora passará pelos Estados Unidos, América Latina e Europa a partir de maio deste ano. No Instagram, a funkeira publicou o pôster oficial e as 21 primeiras datas.

"Prepare-se para sentir o funk brasileiro como nunca antes", destacou ela.

O “Baile Funk Experience” começa na cidade do México, no dia 18 de maio, e está anunciado até o dia 8 de julho, em Ibiza, na Espanha. Argentina, Canadá, Peru, Chile, Alemanha, França, Londres, Itália e Holanda também estão na agenda.

A venda de ingressos começa a partir desta sexta-feira (12). O show promete trazer referências ao seu próximo álbum em inglês, o Funk Generation, que será lançado no próximo dia 26.

Anitta mora em Miami, nos Estados Unidos, desde 2021, quando decidiu se dedicar ao mercado de música internacional. Desde então, a funkeira vem se destacando em premiações internacionais com o funk em suas mais variadas formas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)