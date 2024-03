Sem sutiã, Bruna Marquezine curte noite com look transparente de R$ 5,5 mil

A atriz Bruna Marquezine segue curtindo os Estados Unidos, para onde viajou por causa das comemorações dos 31 anos de Anitta, que está fazendo uma maratona de festas desde a última terça-feira, 26 e que vai até sábado (30), quando a cantora completa mais um dia de vida.

Discreta nas redes sociais, Bruna apareceu aproveitando uma noitada com a cantora Marina Sena em Miami, na Flórida, com um vestido avaliado em US$ 1,1 mil (pouco mais de R$ 5,5 mil).

Para usar o look transparente, Bruna ainda deu aquela merecida folga pro sutiã e apareceu feliz da vida ao lado de Marina Sena, que apostou em um conjuntinho de top e minissaia de crochê de cor nude. Os cliques foram divulgados pelo relações-públicas Murillo Lima.