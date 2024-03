Bruna Marquezine desmente torcida para saída de Davi no BBB 24

Bruna Marquezine surpreendeu seus seguidores ao abrir o jogo sobre o Big Brother Brasil 24. Através do X, antigo Twitter, a atriz desmentiu ter feito uma publicação nos Stories no Instagram manifestando seus seguidores para votarem na saída do baiano Davi no Paredão desta terça-feira (5).

Em resposta a um seguidor que a acusou de liderar um mutirão contra Davi, a atriz também disse torcer para o fim do reality show. "Isso é fake”, garantiu ela. “Minha torcida é para esse 'BBB' acabar", afirmou Marquezine no X.

O comentário da artista gerou repercussão entre os internautas e seguidores. “Estamos juntos, Bruna. Acaba, pelo amor de Deus”, pediu um fã. “A Bruna Marquezine não erra nunca”, declarou outro. “Sempre sendo a mais sensata”, disse outro perfil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)