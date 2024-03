BBB 24: Equipe de Isabelle nega mutirão contra Davi após publicação de torcida

Após a repercussão de um suposto mutirão contra Davi, apontada por um perfil no X, antigo Twitter, os administradores da página oficial da Big Brother Brasil 24 Isabelle Nogueira negaram qualquer envolvimento em mutirões neste Paredão. Segundo a equipe, a postagem é mentirosa e foi feita com a intenção de prejudicar o jogo da cunhã-poranga dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A postagem inicial, feita por um perfil de uma fã da sister Fernanda, afirmava que iria acontecer um mutirão entre os perfis oficiais de Isabelle, Fernanda e Yasmin Brunet. No X, os administradores da cunhã repostaram a publicação e deixaram claro que não estão envolvidos nisso.

"Não temos nenhum mutirão programado para este paredão! Todas as informações sobre qualquer coisa relacionada às redes da Isabelle, irão sair sempre do oficial! Estão fazendo de tudo para prejudicar a Isabelle, mas estamos atentos a tudo e não vamos mais tolerar! Chega de jogo sujo!", escreveram os administradores de Isabelle.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)