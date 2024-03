BBB 24: Isabelle surpreende e dá emoji de coração partido para Davi no 'queridômetro'

Nesta quinta-feira (29) no Big Brother Brasil 24, Isabelle deu emoji de coração partido para Davi no "queridômetro", que é a dinâmica diária de avaliação do comportamento dos participantes na casa.

No BBB 24, Davi recebeu emoji de coração partido de Isabelle no "queridômetro" desta quinta-feira (29) (Foto/Globoplay)

A avaliação da Cunhã-Poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins, surpreendeu os internautas, já que ela sempre esteve do lado de Davi quando a maioria da casa se voltava contra ele. No X (antigo Twitter), vários usuários deixaram suas queixas sobre o comportamento de Isabelle para com o baiano.

"Toda vez que Davi discute na casa a Isabelle dá algo negativo [no queridômetro] e se distancia", observou uma. "Pensem nesse queridômetro antes de defender Isabelle no próximo paredão [...] Uma mulher que só quer o Davi por perto quando ela está nas crises de carência dela. Ela usa o Davi. Não é leal a ele em nenhum quesito", opinou um segundo internauta. "Isabelle deu coração partido para o Davi no queridômetro, porque não gostou da forma que ele falou com Wanessa. Chata, hein? Sempre fica contra ele nas discussões", disse um terceiro.

Houve também quem explicasse a atitude de Isabelle, dizendo que ela e o baiano trocam emojis desse tipo em forma de brincadeira. "Davi e Isabelle sempre brincam quando o assunto é 'queridômetro'. Em uma dessas brincadeiras eles concordaram em dar outros emojis para não ficar na mesmice de sempre. Acabou mais uma Fake News", publicou um internauta no X.

