BBB 24: Davi surpreende e revela torcida por liderança de Beatriz ao invés de Isabelle

Em uma conversa com Matteus na manhã desta sexta-feira (23), Davi, que tem uma forte amizade com Isabelle no confinamento, revelou estar torcendo para que Beatriz seja a nova Líder do BBB 24, ao invés de sua amiga.

A revelação aconteceu após Bia e Isabelle conquistarem a vitória na Prova do Líder em dupla, e a decisão de quem ficará com o posto e quem com o prêmio em dinheiro ainda está em aberto.

"Acho que a Isabelle não é foco de ninguém agora. Eu acho mais interessante porque a Bia é. E ela tem esse sonho da festa também", disse Matteus.

Para a surpresa de muitos, Davi concordou: "A Bia seria mais interessante, eu acho que ela deveria ficar com a liderança".

"Tomara que a Bia pegue essa liderança", reforçou o baiano, contrariando as expectativas de que ele torceria por sua amiga.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)