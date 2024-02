BBB 24: o que rolou na madrugada desta sexta (23/02)? Prova do Líder, duelo de rivais e desconfiança

A madrugada desta sexta-feira (23) no BBB 24 foi marcada por uma Prova do Líder de resistência em duplas. A disputa foi acirrada, com as duplas tendo que resistir o máximo que conseguissem. Enquanto a disputa pela liderança rolava, os brothers que já tinham deixado a competição ficaram confabulando sobre o jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Medo do Paredão

Bin Laden e Lucas Buda foram os primeiros a deixarem a prova e os brothers já se mostraram preocupados com a possibilidade de irem ao paredão. Bin Laden, inclusive, ponderou que ambos podem ser alvos do Líder ou do Bate-Volta.

"Nós dois podemos estar no Paredão", afirma o funkeiro. "Se você for pelo Líder... Se a gente não pegar o Anjo, pensando no cenário de não pegar o Anjo, nós dois estamos no Paredão", diz o carioca, que acrescenta: "Se bem que tem Anjo e Bate e Volta". "Eu posso ir pelo Líder direto", analisa MC Bin Laden.

Desconfianças e tensões

Durante conversa sobre jogo, Bin Laden se mostrou hesitante em compartilhar suas estratégias com Giovanna por medo de deixá-la desconfortável. "Fico até meio pá de falar de jogo contigo, pra você não se sentir desconfortável", diz. Giovanna declara que é preciso saber dividir as coisas.

Já Raquele e Michel demonstraram desconfiança em relação a Rodriguinho, por sua proximidade com Lucas e Bin Laden. Michel teme que os três estejam formando um grupo rival. "Não sei como eu estou com Rodriguinho. Ele fica muito lá, sabe?", desabafa Raquele. "Isso está me incomodando, reúne muito os três", concorda Michel, que continua: "Eu vejo muito ele, Lucas e Bin. Eu tenho medo desses três juntos, Giovanna. Eu estou falando sério, da gente estar que nem uns trouxas...".

Disputa acirrada pela liderança

A prova final da liderança ficou entre as duplas Beatriz e Isabelle e Fernanda e Pitel. A rivalidade entre Fernanda e Beatriz gerou um clima de tensão na disputa, com ambas as duplas evitando ceder na prova.

No entanto, após cinco horas de resistência, Fernanda e Pitel desistiram, consagrando Beatriz e Isabelle como as novas líderes da casa. Juntas, as duas deverão entrar em consenso para decidir com quem a liderança ficará.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)