BBB 24: Equipe de Pitel pede que sister seja ouvida sobre suposto assédio de Davi

A equipe de Giovanna Pitel se manifestou nas redes sociais após uma cena entre Davi e a participante repercutir na madrugada desta quinta-feira (22), no Big Brother Brasil 24. Durante a festa, após algumas bebidas alcoólicas, o motorista de aplicativo se aproximou da assistente social, chegando a fazer alguns carinhos em seu cabelo, além de lhe dar alguns beijos na bochecha.

Diante da cena, Matteus chegou a afastar Davi da sister para evitar possíveis problemas. Na ocasião, o baiano também chegou a confessar sentir ciúmes de Isabelle.

Na web, enquanto algumas pessoas criticaram a postura do participante, outros acusaram Pitel de provocar o brother.

Por meio do perfil do Instagram, a equipe de Giovanna reuniu uma série de vídeos do ocorrido e se pronunciou, afirmando que a opinião mais importante será a de Pitel.

“Primeiramente, queremos ouvir a PITEL antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ELA falar sobre”, garantiram no início do texto.

A nota ainda afirma que a participante estava bêbada no momento em que tudo ocorreu: “O que cabe a nós é deixar aqui os vídeos do que realmente aconteceu. E deixar bem claro que jamais iremos esvaziar pautas sérias, mas também jamais iremos deixar de trazer pautas quando necessário”.

“Esperamos que a produção a chame no confessionário e dê a ela a oportunidade que toda mulher tem o DIREITO: Ser ouvida“, ainda acrescentou o texto. Confira a publicação: